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Hayat

“Cumhuriyet Sergisi” İbrahim Çallı anısına

İyilik İçin Sanat Derneği, genç sanatçıları İbrahim Çallı'nın mirası etrafında bir araya getiren “Cumhuriyet Sergisi”ni Kuzubağ Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Halime Kirazlı
04:00 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
20 genç sanatçının 21 adet eserinin yanı sıra, İbrahim Çallı'nın 5 eseri ve Yaşar Çallı'nın 3 eseri 30 Mart’a kadar Kuzubağ Sanat Galerisi’nde ücretsiz olarak görülebilecek.

20 genç sanatçının 21 adet eserinin yanı sıra, İbrahim Çallı'nın 5 eseri ve Yaşar Çallı'nın 3 eseri 30 Mart’a kadar Kuzubağ Sanat Galerisi’nde ücretsiz olarak görülebilecek.

Denizli’nin tarihi Çal Bağ Yolu içerisinde yer alan Kuzubağ Sanat Galerisi’nde kapılarını açtı. Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın arkadaşı İbrahim Çallı anısına gerçekleştirilen “Cumhuriyet Sergisi”, Cumhuriyet’in ve demokrasinin değerlerini hatırlatmayı ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor. Sergi açılışına onur konuğu olarak merhum İbrahim Çallı'nın torunu Yaşar Çallı ile eşi Çiğdem Çallı katıldı.


#kültür sanat
#sergi
#miras
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