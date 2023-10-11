“Cumhuriyet Sergisi” İbrahim Çallı anısına

Denizli’nin tarihi Çal Bağ Yolu içerisinde yer alan Kuzubağ Sanat Galerisi’nde kapılarını açtı. Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın arkadaşı İbrahim Çallı anısına gerçekleştirilen “Cumhuriyet Sergisi”, Cumhuriyet’in ve demokrasinin değerlerini hatırlatmayı ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor. Sergi açılışına onur konuğu olarak merhum İbrahim Çallı'nın torunu Yaşar Çallı ile eşi Çiğdem Çallı katıldı.