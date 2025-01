Cumhuriyet'in ilk yıllarında futbol neden makbul değildi?

Geleneksel profesyonel ordu anlayışının aksine ülke sathında her an topyekûn savaşa hazır bir vatandaş ordusu öngören “millet-i müselleha” yani silahlandırılmış millet anlayışının Alman ekolünün tesirinde eğitim gören İttihatçıların askeri kanadında yaygın kabul görmesi, İttihatçıların ve onların devamı olan erken Cumhuriyet idarecilerinin beden terbiyesi ve sporu militarist bir bakışla şekillendirmeleri neticesini verdi. Bu anlayış her iki dönemde de spora yapılan yatırımların saiki olduğu gibi futbol başta olmak üzere rekabetçi sporların vatana faydası olmayan faaliyetler olarak ele alınmasını doğurdu.