Cüneyt Arkın: Türk seyircisinin vefa ve saygısı nehir gibi

Eskişehir'in Karaçay köyünde doğan ve aslen "Nogay" olan Arkın, 1963'te usta yönetmen Halit Refiğ'in teklifiyle başladığı sinema oyunculuğunda 56 yılı geride bırakan Cüneyt Arkın, İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olmasına rağmen 300'den fazla filmde başrol oynadı.

82 yaşındaki usta sanatçı, şimdi de Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği "Pera Müzikali"nde izleyiciyle buluşuyor. Usta sanatçı, müzikalde rol almanın kendisi için yeni bir deneyim olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Benim için yeni bir şeydi tabii. Sinemada görüntüyle çıkıyorsun halkın karşısına. Burada canlı çıkıyorsun. (Tiyatrodaki) Canlı ilişki çok güzel. Bayılıyorum ben. Gözlerinin içine bakıyorum. Nasıl güzel. Türk insanı, dünyada en güzel bakan insan. Öyle güzel bakıyor ki. İşte söyledim ya, ben çok seviniyor, mutlu oluyorum. Seyircinin, gözlerinden akıyor o minnet duygusu. Bir manada da bağlılığı, vefası ve en çok da saygısı gözlerinden kaynak gibi, nehir gibi akıyor. Adam yürüyemiyor ama (oyun sonunda) ayağa kalkıp alkışlıyor. Bu bir asalettir. Hiç yaşlılığını fark etmiyorum."

HAYAT Cüneyt Arkın'dan alkol itirafı: Benim hayatımı kurtardı

Gezen'in teklifini kabul etti

Oğlu Kaan Cüreklibatur'un da oyunda rol aldığını söyleyen sanatçı, oğlunun kendisine "hayır" dediğini ancak Gezen'in teklifini kabul ettiğini kaydetti.

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki eğlence hayatını müzik ve mizahla sahneye taşıyan oyunda babasıyla birlikte oynayan Kaan Cüreklibatur da babası ve Müjdat Gezen'in yanı sıra çocukluğunun kahramanlarıyla aynı sahnede olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Cüreklibatur, Müjdat Gezen'in müzikalde rol alma teklifini, babasıyla birlikte seve seve kabul ettiklerini ve oyunda babasının gençliğini canlandırdığını aktararak, "Bu ekipte olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi ki de kabul etmişim. Hayatımda her zaman gururla anabileceğim bir anı olacak. Çok güzel bir duygu. Sahneye her adımımı attığımda seyirciden o enerjiyi alabiliyorum. Alkışı bol bir oyun olsun" dedi.

HAYAT Cüneyt Arkın: Telif haklarımı almadan ölmem

Eserde, Gönül Yazar, Kayhan Yıldızoğlu, Melihat Gürses, Melike Demirağ ve Yener Çevik ile Dok Sirk Kumpanyası oyuncuları, dans grubu, mehter takımı ve diğer rollerle birlikte 117 kişilik bir kadro yer alıyor.