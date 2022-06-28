Cüneyt Arkın ne zaman defnedilecek? Cenaze programının detayları belli oldu

Canlı yayında ağlayarak Fatma Girik'i anlatan Arkın, \"İnanamıyorum ya bir dönem gitti. İçim yanıyor nasıl dayanırım bu acıya ah Fatmacığım ah Fatmacığım. Sen ne iyi bir insandın, ne kadar zariftin, dosttun. Ne güzel mavi mavi bakardın, nur içinde yat\" diye konuştu.<br><br>Canlı yayında konuşurken fenalaşan Arkın, \"Fatma'm bekle beni orada bekle geliyorum\" deyip telefonu kapatmıştı.<br><br>Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sonrası sosyal medyada bu sözler yeniden gündem oldu. Arkın'ın bu sözlerini duyanlar \"Kavuştular\" yorumlarında bulundu.