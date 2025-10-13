Dağlara kar düştü

Erciyes, Uludağ, Kartalkaya, Yıldız Dağı, Keltepe, Akdağ ve Tokat’ın yüksekleri beyaza bürüdü. Kar sınırı 1600 ila 2000 metre rakıma kadar inerken, erken gelen kar, kayak merkezlerinde sezon hazırlıklarını hızlandırdı.
Türkiye’nin farklı bölgelerinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Ekim ayının ortasında gelen kar, başta Erciyes, Uludağ, Kartalkaya, Yıldız Dağı, Keltepe, Akdağ ve Tokat’ın yüksekleri olmak üzere çok sayıda kış turizm merkezini beyaza bürüdü. Meteoroloji verilerine göre kar sınırı 1600 ila 2000 metre rakıma kadar indi. Erken gelen kar yağışı, kayak merkezlerinde sezon hazırlıklarını hızlandırdı.
KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETRE
Kayseri’de kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. 3 bin 917 metre rakımlı dağda, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Erciyes Kayak Merkezi’nde işletmelerin sezon öncesi hazırlıkları sürüyor.
Sivas’ın kış turizm merkezi Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde de mevsimin ilk karı görüldü. 2 bin 226 metre rakımlı dağın zirvesi beyaza büründü. Kış turizminin gözdesi Uludağ, gece boyunca süren kar yağışıyla beyaza büründü. Oteller Bölgesi’nde ince kar tabakası oluşurken, hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Kar yağışı, bölgede faaliyet gösteren işletmecileri sevindirdi. Yetkililer, telesiyej ve kayak pistlerinin bakım çalışmalarının tamamlandığını, sezonun erkenden açılabileceğini belirtti.
Fırtına ve sağanağa dikkat
- İçişleri Bakanlığı, bazı illerde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bakanlığın hesabından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’in kuzeyi, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ile Erzurum, Ağrı, Van’ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz’de görülecek sağanağın kuvvetli olması öngörülüyor.