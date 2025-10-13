Dağlara kar düştü

İçişleri Bakanlığı, bazı illerde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bakanlığın hesabından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’in kuzeyi, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ile Erzurum, Ağrı, Van’ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz’de görülecek sağanağın kuvvetli olması öngörülüyor.