Modern yaşam saatli bomba gibi

Kalp ve damar hastalıkları yaşlı nüfusun yanı sıra gençlerin de hayatını tehdit ediyor. Ülkemizde özellikle 20-40 yaş grubu arası nüfusta kalp krizi vakalarının ciddi yükselişe geçtiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Yusuf Altınkaynak, “Modern yaşam tarzının getirdiği hareketsizlik, stres ve kötü beslenme alışkanlıkları, genç yaştaki kişilerin kalbinde saatli bomba etkisi oluşturuyor” dedi.

AİLE GEÇMİŞİ RİSKİ ARTIRIYOR

Ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunanlar, sigara kullananlar, obezite ve diyabet sorunu yaşayanlar gençlerin daha fazla risk altında olduğunu ifade eden Altınkaynak, “Bu kişilerde çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtiler daha erken yaşta ortaya çıkıyor. Gençlerde kalp krizi bazen göğüs ağrısı olmadan, yalnızca halsizlik, mide bulantısı ve ani çarpıntı ile de başlıyor. Bu yüzden gençlerin bu tür belirtileri göz ardı etmemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

FAST-FOOD’U UNUTUN

Gençlerdeki kalp krizi artışının temelinde, kontrol altına alınamayan risk faktörleri olduğunu vurgulayan Altınkaynak, “Hareketsiz yaşam, uzun ekran süreleri, fast-food ağırlıklı beslenme ve uyku düzensizliği gençlerde kalp-damar sistemini olumsuz etkiliyor. Bu durum damar sertliğini hızlandırarak erken yaşta kalp krizi riskini artırıyor. Obezite, diyabet ve yüksek kolesterol gibi metabolik sorunların genç yaşta ortaya çıkması, damar tıkanıklığı sürecini hızlandırıyor” vurgusu yaptı. Kalp sağlığını korumak için alınması gereken önlemlere de dikkat çeken Altınkaynak, yaşam tarzı değişikliğinin önemine işaret etti.

Sağlıklı hissetmek kontrole engel değil

Ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunan veya sigara, obezite, diyabet gibi risk faktörlerine sahip kişilerin 20’li yaşlardan itibaren kalp kontrollerine başlaması gerektiğini vurgulayan Altınkaynak, “Genç bireyler, düzenli sağlık kontrolleri ile tansiyon, kolesterol ve kan şekeri değerlerini takip etmeli. Kendini sağlıklı hissetmek kontrolleri ertelemek için gerekçe olmamalı. Risk faktörü bulunmayan kişiler de 30 yaşından sonra düzenli kalp sağlığı taramaları yaptırmalı. Erken dönemde saptanan küçük değişiklikler, ileride yaşanabilecek ciddi kalp krizlerinin önüne geçebiliyor” değerlendirmesi yaptı.







