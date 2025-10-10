Uzman isim uyardı: Gereksiz vitamin kullanımı vücuda zarar verebilir

“Günlük beslenme planında kırmızı-beyaz et, yumurta, süt ürünleri, taze sebze ve meyve, tam tahıl ve bakliyatlar varsa; vücut zaten ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri büyük oranda doğal olarak alır. Paketli, rafine şekerli ve işlenmiş gıdalar yerine doğal ve çeşitli besinlere yönelmek çok daha etkili bir destektir. Bağışıklığı güçlendirmek için vitamin almak şart değildir. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi yalnızca vitaminlere bağlı değildir. Yeterli uyku, düzenli egzersiz, stres yönetimi ve temiz hava en temel desteklerdir. Eğer bir kişide gerçek vitamin eksikliği yoksa, sürekli takviye almak vücuda gereksiz yük bindirir.”