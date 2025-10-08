Uzmanından kış hastalıklarında antibiyotik kullanımı uyarısı

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sonbahar ve kış aylarında ani ısı değişiklikleri, kapalı ortamlarda geçirilen uzun süreler ve güneş ışığından daha az yararlanma, solunum yolu enfeksiyonlarını artıran en önemli etkenler arasında yer alıyor. Nezle, grip, Kovid-19, bronşit ve zatürre gibi hastalıklar, özellikle risk grubundaki bireylerde ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bu dönemde enfeksiyonlardan korunmak, yaşam kalitesini korumanın yanı sıra ölümcül tabloların önüne geçmek açısından kritik önem taşıyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Sadi Rüştü Vural, soğuk algınlığının, pek çok farklı virüsün neden olduğu hafif seyirli bir üst solunum yolu hastalığı olarak tanımlandığını, ani ısı değişikliklerinin yaşandığı mevsim geçişlerinde görülme sıklığının arttığını belirtti. Kapalı, iyi havalandırılmayan alanların virüslerin yayılması için uygun zemin hazırladığına dikkati çeken Vural, "Soğuk algınlığında antibiyotik tedavisine gerek yok. Belirtilere yönelik tedavi uygulanır. Dinlenme, sıvı tüketimi, C vitamini açısından zengin beslenme ve burun tıkanıklığını giderici basit yöntemler, iyileşmeyi kolaylaştırır." ifadelerini kullandı.





Soğuk algınlığı sonrasında sinüzit veya zatürre gibi komplikasyonların gelişmesi halinde tedavi süresinin uzayabileceğine değinen Vural, hasta şikayetlerinin bir haftadan uzun sürmesi halinde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini aktardı. Vural, kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durma, hasta kişilerle yakın temastan kaçınma, kişisel eşyaları ortak kullanmama ve elleri sıklıkla sabunlu suyla yıkamayı hastalıklardan korunmak için alınabilecek tedbirler arasında sıraladı.





Grip ve Kovid-19'un, yapısı sürekli değişen virüslerin yol açtığı bulaşıcı hastalıklar arasında yer aldığını aktaran Vural, şöyle devam etti:

"Grip enfeksiyonunda antibiyotik tedavisi gerekli değil. Yatak istirahati, sıvı desteği, ateş ve ağrı kontrolü gerekir. Ancak çocuklar, yaşlılar veya kronik hastalığı olanlarda komplikasyon riski nedeniyle yakın takip önemli. Kovid-19 enfeksiyonunda da benzer korunma önlemleri geçerli. Günümüzde Kovid-19 için önerilen rutin bir aşı programı bulunmamakta. Mevsime uygun giyinmek ve grip aşısı yaptırmak, koruyucu olabilir."





"Akut bronşit, sigara kullanımında ağırlaşabiliyor"

Vural, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından gelişen akut bronşitin, özellikle sigara kullanan bireylerde daha ağır seyrettiğini, kuru öksürük, halsizlik ve göğüs ağrılarının en sık görülen belirtiler arasında olduğunu kaydetti.





Akut bronşitte de genellikle antibiyotik tedavisine gerek duyulmadığını aktaran Vural, "Sıvı tüketimi, öksürük kesiciler ve istirahat önemli. Ancak balgamlı seyreden olgularda, doktor uygun görürse antibiyotik başlanabilir. Tedavi süresince mutlaka sigaradan uzak durulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Vural, kış aylarında daha sık görülen zatürrenin, özellikle ileri yaştaki bireyler ve kronik hastalığı olanlarda ölümcül seyredebildiğine değinerek, şunları kaydetti:





"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünyada bin kişiden 10-15'i zatürreye yakalanıyor. Türkiye'de ise yılda yaklaşık 90 bin vaka bildiriliyor. Zatürre, mutlaka tıbbi tedavi gerektiren ciddi bir enfeksiyon. Antibiyotik seçimi, süresi ve dozu doktor kontrolünde belirlenmeli. İyileşme döneminde istirahat ve sıvı alımı da tedavinin önemli parçaları. Risk grubundaki bireyler mutlaka zatürre ve grip aşılarını yaptırmalı."





"Mevsimine göre beslenmek önemli"

Kış aylarında sağlıklı kalmak için dikkat edilmesi gerekenlere değinen Vural, mevsime uygun beslenmenin, bağışıklık sistemini güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Vural, bol C vitamini içeren besinler tüketilmesinin hastalıklara karşı koruyucu etki sağladığını, yeterli uyku ve istirahatin de vücudun direncini artırdığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: