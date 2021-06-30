Datça sahiline köpek balığı vurdu: 200 kilo ve hamile

Gökova Körfezi Gereme Koyu'nda, bölge halkı, sahile vuran köpek balığıyla karşılaşınca, Datça Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Müdürlükte görevli su ürünleri mühendisleri Servet Kutlu ve Fatih Aydoğan, bölgede inceleme yaptı. 3 metre 30 santimetre boyunda ve 200 kilo ağırlığındaki köpek balığının, 6 solungaçlı 'Boz Camgöz' cinsi olduğu tespit edildi. Gebe olduğu da belirlenen köpek balığının doğum yapmak üzere olduğundan ya da beslenme amacıyla kıyıya geldiği tahmin ediliyor. Köpek balığı, incelemelerin ardından Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü'ne bilgi verilip, Datça Belediyesi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAF 6 Balıkçı Mehmet Oral önceki gün Haliç'te köpek balığı görüntüledi. Oral, şaşkınlığa uğradığı o anları anlattı. Mehmet Oral, Kıyıda balık tutuyordum. Oltama bir ağırlık geldi. Çekmeye çalışınca çok ağırlaştı. Sonra devasa bir şey olduğunu gördüm... Göz göze gelince misinayı koparttı. Suyun yüzüne çıkan köpek balığını cep telefonuyla görüntüledim. 30 yıldır balıkçılık yapıyorum. İlk defa Haliç'te köpek balığı görüyorum... Şu an denizde çok balık var. Büyük ihtimalle levreğin, lüferin peşinden geldi. Buralarda olduğunu düşünüyorum. Tekrar gelir dedi. Oral'ın cep telefonuyla görüntüledi balık bir süre sonra gözden kayboldu Haliç'te köpek balığı görüntüledi Haliç'te köpek balığı: İki metrelik köpek balığı misinayı koparıp kaçtı Balıkçı Mehmet Oral'ın oltasına, Haliç'te köpek balığı takıldı. Oral'ın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği yaklaşık 2 metre boyundaki köpek balığı, kıyıya yaklaştırıldığı sırada misinayı koparıp kaçtı.

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'DERİNLERDE YAŞAR'

Su Ürünleri Mühendisi Servet Kutlu, köpek balığını gördüklerinde, hareketsiz olduğunu söyleyerek, "Altı solungaçlı Boz Camgöz köpek balığı, daha çok derinlerde yaşarlar. Bölgemizde sıkça görülür. Kıyıya geliş sebebi muhtemelen ya yavru bırakmak ya da beslenme amaçlı olabilir. 3 metre 30 santimetre büyüklüğünde ve 200 kilogram ağırlığında. Üzerinde darp, cebir izi, herhangi bir yara bereye rastlanmadı. İlk gelenler canlı olduğunu söylüyor ama biz geldiğimizde hareketsizdi" dedi.