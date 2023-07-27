Demet Akalın'dan Çeşme Belediyesi'ne isyan: Allah aşkına bu nedir?

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkat çekilerek, deniz ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için hazırlanan yeni tarifedeki zam oranının ortalama yüzde 34’te tutulduğu, en çok biniş yapan binek otomobillerin geçiş ücretinin ise yüzde 23 artırıldığı bildirildi. Peki İzmir’de feribot ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar.