Demet Akalın'dan Çeşme Belediyesi'ne isyan: Allah aşkına bu nedir?

Demet Akalın Çeşme Belediyesi'ne çağrı yaptı.
Demet Akalın İzmir Çeşme'de bulunan yazlığına giderken karşılaştığı manzaraya isyan etti. Etraftaki inşaat alanlarını, taş ve toprak yığınlarını ve bunlar ile beraber bozuk yolları gören Demet Akalın, Çeşme Belediyesi'ne tepki gösterdi.
BELEDİYEYE İSYAN ETTİ
Akalın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Akalın, isyan ettiği İzmir Çeşme Belediyesi'ni çalışmaya davet etti. Ünlü şarkıcı Demet Akalın ayrıca Çeşme Belediyesi'nin toprak yığınlarını da kaldırmasını istedi.