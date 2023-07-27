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Hayat

Demet Akalın'dan Çeşme Belediyesi'ne isyan: Allah aşkına bu nedir?

Demet Akalın tatil beldesi İzmir Çeşme'de gördüğü manzara karşısında isyan etti. Çeşme Belediyesi'ne tepki gösteren Demet Akalın, " "Çeşme Belediyesi buraya el atabilir mi bir zahmet?" diyerek toprak yığınlarının kaldırılmasını istedi.

19:24 . 27/07/2023 Perşembe
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Demet Akalın Çeşme Belediyesi'ne çağrı yaptı.

Demet Akalın Çeşme Belediyesi'ne çağrı yaptı.

Demet Akalın İzmir Çeşme'de bulunan yazlığına giderken karşılaştığı manzaraya isyan etti. Etraftaki inşaat alanlarını, taş ve toprak yığınlarını ve bunlar ile beraber bozuk yolları gören Demet Akalın, Çeşme Belediyesi'ne tepki gösterdi.

BELEDİYEYE İSYAN ETTİ

Akalın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Allah aşkına bu nedir? Her yer toz toprak. Şuraya 2 aylığına geliyoruz, toz içindeyiz. Çeşme Belediyesi buraya el atabilir mi bir zahmet?"

Akalın, isyan ettiği İzmir Çeşme Belediyesi'ni çalışmaya davet etti. Ünlü şarkıcı Demet Akalın ayrıca Çeşme Belediyesi'nin toprak yığınlarını da kaldırmasını istedi.




#İzmir
#Demet Akalın
#Çeşme Belediyesi
1 saat önce
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