Deprem sonrası çelik prefabrik ev satışlarında rekor talep

Karmod Prefabrik, dayanıklı ve güvenli yapılarıyla deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşların tercih ettiği bir marka olmaya devam ediyor. Karmod CEO'su Mehmet Çankaya, yaşanan deprem felaketinden sonra taleplerde yaşanan artışı değerlendirdi. Çankaya, "Deprem sonrasında prefabrik evlere olan talebin artması şaşırtıcı değil. İnsanlar, depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanlarına yöneliyor. Karmod olarak biz de bu talepleri karşılamak adına gece gündüz çalışıyoruz" dedi.





Mehmet Çankaya, Karmod'un prefabrik ev üretiminde son teknoloji ve en kaliteli malzemeleri kullanarak, güvenli ve konforlu yaşam alanları sunduğunun altını çizdi. Ayrıca, Türkiye genelinde deprem gerçeği göz önünde bulundurularak, prefabrik evlerin daha da popüler hale geleceğini öngördü.





Karmod CEO'su, markanın hızlı ve etkili çözümler sunarak, depremzedelerin mağduriyetlerini en aza indirgemeyi amaçladığını belirtti. Çankaya, "Karmod Prefabrik olarak deprem sonrasında vatandaşlarımızın yanındayız. Kaliteli, güvenli ve ekonomik çözümler sunarak, onların yaşamını daha hızlı ve konforlu hale getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.





Adıyaman merkezli depremin ardından yaşanan bu yoğun talep, prefabrik ev sektörünün önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Karmod Prefabrik ve sektördeki diğer markalar, vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşmaları için yoğun mesai harcamaya devam ediyor.





Deprem sonrası köy evlerine de talep artışı: güvenli ve uygun fiyatlı alternatifler ön planda

Adıyaman merkezli yaşanan depremin ardından, prefabrik evler kadar köy evlerine olan ilgi de arttı. Özellikle, deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, güvenli ve uygun fiyatlı alternatifler arayışı içerisinde. Bu doğrultuda, köy evleri, dayanıklı yapıları ve doğal yaşam imkanlarıyla dikkat çekiyor.





Deprem sonrasında şehir merkezlerinde yaşayan pek çok kişi, köylerdeki evlere yönelmeye başladı. Bu durum, köylerdeki gayrimenkul fiyatlarında da artışa neden oldu. Köy evleri, depreme dayanıklı yapıları, geniş bahçeleri ve organik tarım imkanlarıyla özellikle ailelerin tercihi haline geldi.





Uzmanlar, deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşların, köy evleri ve prefabrik evler gibi alternatif konut çözümlerini değerlendirmeleri gerektiğini vurguluyor. Bu tip yapılar, hem depreme dayanıklı olmaları hem de uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, köylerdeki yaşam, doğal ve sürdürülebilir bir yaşam biçimi sunarak, stres ve yoğun şehir yaşamından kaçmak isteyenler için de ideal seçenekler sunuyor.





Prefabrik evlerde olduğu gibi, köy evleri de deprem sonrasında talep gören konut türleri arasında yer alıyor. Karmod Prefabrik gibi güvenilir markaların yanı sıra, köy evleri de vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşmaları için tercih edilebilir seçenekler sunuyor. Özellikle deprem bölgelerinde yaşayanlar için, bu alternatifler, güvenli ve huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor.









Karmod yöresel mimarileri ve yaşam şartlarını göz önünde bulunduran köy evleriyle dikkat çekiyor





Karmod Prefabrik, köy evleri konusunda da fark yaratan projelerle ön plana çıkıyor. Bölgesel ihtiyaçlar, yöresel mimari ve yaşam şartları dikkate alınarak tasarlanan Karmod köy evleri, 5 farklı tip sunarak, her zevke ve ihtiyaca hitap ediyor. Bu köy evlerinin tüm daireleri, ortalama brüt 122-127 metrekare, net 102-106 metrekare büyüklükte ve 3+1 oda sayısında planlandı.





Köy evleri, yöresel mimariye uygun olarak tek ya da iki katlı yapılarla inşa ediliyor. Karmod köy evleri, sadece ev olarak değil, aynı zamanda ahırı, köy konağı, camisi ve parklarıyla bir yaşam alanı sunuyor. Bu sayede, yeni yaşam alanlarında köy kültürünün ve sosyal yaşamın devamlılığı sağlanıyor.





Karmod'un köy evleri projesi, hummalı bir şekilde devam eden yapım süreciyle de dikkat çekiyor. Marka, köy yaşamını modern mimari ve yaşam standartlarıyla buluşturarak, doğayla iç içe, huzurlu ve güvenli yaşam alanları yaratmayı hedefliyor. Bu projelerle Karmod, deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşların güvenli ve konforlu bir yaşama kavuşmalarına önemli bir katkı sağlıyor.



