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Hayat

Depremin fotoğrafları Anma Sergisi'nde

Anadolu Ajansı'nın (AA) fotoğraflarıyla İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından düzenlenen “6 Şubat Depremi Anma Sergisi” ziyarete açıldı.

Sevda Dursun
Sevda Dursun
04:00 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 04:10 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Katılımcılar, depremin ilk günlerinde bölgede çekilen fotoğraflardan, geçen ay tamamlanan afet konutlarına kadar kronolojik olarak sıralanan fotoğrafları inceledi.
Katılımcılar, depremin ilk günlerinde bölgede çekilen fotoğraflardan, geçen ay tamamlanan afet konutlarına kadar kronolojik olarak sıralanan fotoğrafları inceledi.

Üniversitenin Rektörlük Binası sergi alanında açılan sergide, AA foto muhabirleri tarafından depremin ilk anından itibaren kayıt altına alınan ulusal ve uluslararası ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları, yardım faaliyetleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarının koordine ettiği hizmetlere ilişkin 50 fotoğraf yer alıyor.

Açılışa rektör yardımcıları Prof. Dr. Levent Şahin, Prof. Dr. Gülsüm Ak, Prof. Dr. Cemil Kaya, rektör başdanışmanı Prof. Dr. Haluk Zülfikar, üniversitenin senato kurulu üyeleri, AA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Özkır ile akademisyen ve öğrenciler katıldı. Konuşmaların ardından depremde vefat edenler için dua edildi ve kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı. Katılımcılar, depremin ilk günlerinde bölgede çekilen fotoğraflardan, geçen ay tamamlanan afet konutlarına kadar kronolojik olarak sıralanan fotoğrafları inceledi.


#sergi
#deprem
#Asrın Felaketi
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