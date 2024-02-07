Depremin fotoğrafları Anma Sergisi'nde

Üniversitenin Rektörlük Binası sergi alanında açılan sergide, AA foto muhabirleri tarafından depremin ilk anından itibaren kayıt altına alınan ulusal ve uluslararası ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları, yardım faaliyetleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarının koordine ettiği hizmetlere ilişkin 50 fotoğraf yer alıyor.
Açılışa rektör yardımcıları Prof. Dr. Levent Şahin, Prof. Dr. Gülsüm Ak, Prof. Dr. Cemil Kaya, rektör başdanışmanı Prof. Dr. Haluk Zülfikar, üniversitenin senato kurulu üyeleri, AA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Özkır ile akademisyen ve öğrenciler katıldı. Konuşmaların ardından depremde vefat edenler için dua edildi ve kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı. Katılımcılar, depremin ilk günlerinde bölgede çekilen fotoğraflardan, geçen ay tamamlanan afet konutlarına kadar kronolojik olarak sıralanan fotoğrafları inceledi.