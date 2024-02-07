Depremin fotoğrafları Anma Sergisi'nde

Üniversitenin Rektörlük Binası sergi alanında açılan sergide, AA foto muhabirleri tarafından depremin ilk anından itibaren kayıt altına alınan ulusal ve uluslararası ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları, yardım faaliyetleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarının koordine ettiği hizmetlere ilişkin 50 fotoğraf yer alıyor.