Depremin yarım bıraktıkları resimleşti

Çalımlı, 16 yağlı boya eserinde Hatay’daki depremlerde yaşadıklarını yansıttı. Sanatçı, 6 Şubat’taki afetin ardından depremler nedeniyle yarım kalan hikâyeleri işledi. Afete ailesiyle yakalanan Çalımlı, “Resmin terapi özelliğinden faydalandım. Böyle acılar bir daha yaşanmasın, deprem unutulmasın diye duygularımı resimlere yansıttım” dedi. “Arafta” 3 Şubat’a kadar Mersin Güzel Sanatlar Galerisi’nde izlenebilecek.
“Arafta” 3 Şubat’a kadar Mersin Güzel Sanatlar Galerisi’nde izlenebilecek.
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3 saat önce