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Hayat

Depremin yarım bıraktıkları resimleşti

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gönülay Çalımlı, Mersin’de “Arafta” isimli bir sergi açtı.

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
04:00 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 06:04 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
“Arafta” 3 Şubat’a kadar Mersin Güzel Sanatlar Galerisi’nde izlenebilecek.
“Arafta” 3 Şubat’a kadar Mersin Güzel Sanatlar Galerisi’nde izlenebilecek.

Çalımlı, 16 yağlı boya eserinde Hatay’daki depremlerde yaşadıklarını yansıttı. Sanatçı, 6 Şubat’taki afetin ardından depremler nedeniyle yarım kalan hikâyeleri işledi. Afete ailesiyle yakalanan Çalımlı, “Resmin terapi özelliğinden faydalandım. Böyle acılar bir daha yaşanmasın, deprem unutulmasın diye duygularımı resimlere yansıttım” dedi. “Arafta” 3 Şubat’a kadar Mersin Güzel Sanatlar Galerisi’nde izlenebilecek.


#sergi
#deprem
#Mersin
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