Depremin yarım bıraktıkları resimleşti

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin iddialı sanat merkezi ‘Depo No 4’ün ilk sergisi “Medeniyet kur/an şehir” oldu. Sergide “Zengi Düğümü” dikkat çekiyor. Bir dönem Türklerin özellikle halı-kilim geleneğinde temsil edilen bu düğüme Konya’daki İnce Minareli Medrese ile birlikte Şam, Kudüs ve diğer İslam beldelerinde rastlamak mümkün.