Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a 5 yeni hastane yapılacak

"6 Şubat depremlerinde ilimiz sağlık alanında maalesef büyük bir yıkım aldı. Biz bu 5 hastaneyi yaparak şehrimizi 6 Şubat öncesine kavuşturmak istiyoruz. 5 yeni hastanemiz yapılacak. Bunlardan biri Nurhak'a 50 yataklı diğeri Türkoğlu'nda 120 yataklı, iki ilçemize acil durum hastanesi yapılacak. Bunlar çelik imalatlı olacak. Yatay mimariye göre inşa edilecek ve 150 gün süresi olacak. 2024 Şubat ayında da hizmete girecekler. Kent merkezinde de 400 yataklı acil durum hastanemizin yapımı için bugün ihalesi yapılacak. 1000 yataklı şehir hastanesinin de aralık ayında plan ve projeleri tamamlanacak ve 2024 Ocak ayında da ihalesi yapılacak. Bir de Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi'nde bulunan hastanemizin yatak kapasitesini arttıracağız. Toplamda ilimize 2000 yatak kapasiteli hastane kazandırmayı planlıyoruz. Bunlar gerçekten çok büyük yatırımlar."