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Hayat

Derin izler bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başörtüsü mücadelesinin sembol ismi Şule Yüksel Şenler’i vefatının beşinci yıl dönümünde andı: Bir neslin kalbine dokunan, inancı ile kalemini bir araya getirip öncü ruhuyla derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i rahmetle anıyorum.

04:00 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:55 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Şule Yüksel Şenler
Şule Yüksel Şenler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Huzur Sokağı" romanıyla hatırlanan yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5 yılında andı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Bir neslin kalbine dokunan, inancı ile kalemini bir araya getirip öncü ruhuyla derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Şule abla bizlere, insan olmanın özünde yatan doğruluk, adalet ve hakikat için mücadele etmeyi, ideallerini cesaret ve zarafetle savunabilmeyi öğretti. Ne mutlu ki bugün, mirasını yaşatmak için kurduğumuz Şule Yüksel Şenler Vakfı, ömrünü adadığı herkes için adil bir dünya hayalini yeni nesillerin kalbine nakşediyor. Bilhassa gençlerimizin, onun fikirlerine ve ideallerine sıkı sıkıya sarılmasını temenni ediyor, Şule ablayı özlemle yad ediyorum."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesiller yetiştirmeye adayan, eserleriyle, mücadele ve imtihanla geçen hayatıyla pek çok gence ilham veren, cesaret aşılayan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebedi aleme irtihalinin 5'inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.


Şule Yüksel Şenler kimdir?

Şule Yüksel Şenler, Türk edebiyatının ve İslami düşüncenin önemli isimlerinden biridir. 1938 yılında Kayseri'de doğan Şenler, yazarlık kariyerine genç yaşlarda başladı ve özellikle Müslüman kadınların haklarını savunan eserleriyle tanındı. Şule Yüksel Şenler kimdir? sorusunun cevabı, onun inançlı bir yazar, gazeteci ve hatip olduğu gerçeğiyle açıklanabilir. Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesi, zorlu geçen çocukluk yıllarından itibaren inançlarını savunmak için verdiği mücadelelerle doludur. Eserlerinde özellikle başörtüsü konusuna vurgu yaparak, kadınların İslamiyet'e uygun bir yaşam sürmeleri gerektiğini savundu. Şule Yüksel Şenler'in kitapları arasında en çok bilinenlerinden biri "Huzur Sokağı"dır; bu eser, yayımlandığı dönemde büyük yankı uyandırmış ve diziye uyarlanmıştır. Şenler, hayatı boyunca yazıları ve konferanslarıyla geniş kitlelere hitap etmiş, 2019 yılında vefat etmiştir. İşte Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesi.



#Şule Yüksel Şenler
#Aktüel
#Hayat
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