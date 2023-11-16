Destek 'hat'tı

Bir buçuk aydır devam eden İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tüm dünyada tepkiler artarak devam ediyor. Filistin’in sesine ses olmak, yaşanan dramı sanat yoluyla aktarmak için hattatlar da eser ortaya koymaya başladı. Çağdaş Türk hat sanatının önemli ismi Muhammet Mağ, Picasso’nun Guarnica tablosuyla hattı bir araya getirdi. Gurnica’nın üzerine hat ile görüntüyü en iyi ifade edecek “Ya Rab” sözcüğünün işlendiği tablo, kübik resim ile hattı bir araya getirme bağlamında bir ilk olma özelliği taşıyor. Sanatçı bu çalışmasıyla hat sanatının yaşama müdahalesini de mümkün hale getirerek, Avrupai anlatımı hat sanatıyla birleştirmiş oldu.

Eseri yorumlayan Mağ, kendi kültürümüz ve medeniyetimiz çerçevesinde bir gönderme yaptığını söyleyerek, “O savaştaki acıyla bizim kültürümüzü bir araya getiriyor ve farklı dillerde aynı serzenişte bulunuyoruz aslında. Savaşlara ve sivillerin katledilmesine bir protesto niteliği taşıyor. Yıllardan beri hat sanatını mabetlerden çıkarıp, kudsiyetiyle beraber yaşam alanına dahil etmek düşüncem vardı. Aslında hat sanatı da bir resim sanatıdır” dedi.

Mustafa Cemil Efe Muhammet Mağ

HAT SANATI CAMİASI ÇOK SESSİZ

Uzun süredir Filistinle ilgili tasarımlar üzerinde çalıştığını söyleyen Hattat Mustafa Cemil Efe, İsrail’in son günlerdeki katliamıyla ilgili de eserler ortaya koydu. Şimdiye kadar 30 tasarım yaptığını söyleyen Efe, sanatçı olarak durduğu yeri şu sözlerle aktardı: “Boykotlara filan katılıyoruz ama bunun yanında kendi sanatımızı icra ederken de bu konuyu anmayı her zaman önemli buluyorum. En son bu olaylar başladığında ‘Gazze’ yazan eser hazırlamıştım. Geçen hafta da bu kanın hepimizi etkileyeceğini anlatmak için ‘Filistin’ yazıp, kan damlarken şemsiyenin altında olan ancak yine de beline kadar kanlar içerisinde kalan bir adam resmettim. Bu konuda hat sanatı camiasının çok sessiz kaldığını düşünüyorum. Sadece Filistinlileri teskin etmek amacıyla değil, bunun sonucunun İsrail için çok ağır olacağını belirten ayet ve hadisler yazarak bir tepki koymaları gerekiyor. Bu da bence imanın en zayıf kısmı, ne elimizle ne dilimizle düzeltemiyoruz, bence kalbimizle buğuz ediyor oluyoruz sanat eseri üretirken. Bunun ötesine geçemediğimiz için çok üzgünüm ama en azından yapmış olduğum meslekle böyle şeyleri icra etmek, insanlara bir farkındalık oluşturmak önemli.”

Mahmut Şahin

Ben taşımı böyle atıyorum

Hattat Mahmut Şahin de son yıllarda İsrail’in saldırılarına sanatıyla tepki gösterenlerden. Filistin, Kudüs ve Gazze konulu sokak yazılarıyla 20 eser oluşturan Şahin, 16 Aralık’da Kızılay’ın düzenleyeceği bir sergiyle eserlerinden elde edeceği geliri Gazze’ye bağışlayacak. Herkesten savaşçı olması beklenmediğini ifade eden Şahin, “Fiziken tankı taşla durdurmamız mümkün değil, ama en azından taşı eline alan çocuk kadar olmalıyız. Ben taşımı böyle atıyorum, tank durur durmaz Allah’ın takdiri. Yazdığım yazıların içinde ‘Gaza bizim zafer Allah’ın’ sözünü değiştirerek ‘Gazze bizim zafer Allah’ın’ yazısı var. Cumhurbaşkanımızın ‘Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir’ sözü, Selahaddin Eyyübi’nin ‘Kudüs esirken ben nasıl güleyim’ gibi sözler var. Gazze’de yaşanan insanlık dramına ben de bu şekilde dikkat çekmeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.







