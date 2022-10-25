Dev piton kadını yuttu: İki gündür kayıptı 6 metrelik yılanın midesinden çıktı

Endonezya’da Jambi eyaletinde 54 yaşındaki Jarrah isimli kadın kauçuk toplamak için ormana gitmesinin ardından kayboldu. Kadından haber alınamaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ekipler iki günlük aramanın sonucunda ormanda midesi şişmiş halde 6 metre uzunluğunda bir piton buldu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedinin yılanın midesinde olduğu anlaşıldı.

Arama ekibinden yetkili yaptığı açıklamada, "Kurban, cuma günü ağaçlardan kauçuk toplamak için ormana gitti. Kadından haber alınamayınca ailesi yerel yetkililere kayıp olduğunu bildirdi ve o zamandan beri bölgede arama yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından aradığımız kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı" dedi.





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FOTOĞRAF 49 Singapur'da meydana gelen olay herkesi şaşkına çevirdi. Yavrularıyla birlikte bir çukurda bulunan tavuğa dev piton yılanı saldırdı.

Piton yılanını fark eden tavuk, sessizce dev yılanın yuvasına yaklaşıp yaklaşmayacağını gözledi. Ve içgüdüsü doğru çıktı. Dev piton yılanı yavruların bulunduğu alana doğu ilerledi. Pitonun hamlesine karşı tetikte bekleyen anne tavuk civcivleinin önüne gçerek onları korumaya aldı. Ve olanlar oldu.

Yavrulara saldıran dev piton yılanına anne tavuk müdahale etti. Akıl almaz savaş orada bulunanlar tavafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde anne tavuk ve dev piton yılanının mücadelesi net bir şekilde görülüyor.

Dev piton ve yavrularını korumak isteyen tavuğun savaşı dakikalarca sürüyor. Dakikalarca süren mücadelenin ardından anne tavuk galip geliyor.

Tavuklara saldıran dev piton yılanı ise bir baba ve oğlu tarafından tavukların yanından uzaklaştırılarak serbest bölgeye bıraklıyor.

Yavrularını korumak için dev pitona kafa tutan tavuğun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Dev piton yılanı ve tavuğun savaş görüntüleri hızla yayılıyor. Dev piton ve tavuğun savaşı Yavrularını korumak için dev pitona kafa tuttu: Sosyal medyayı sallayan görüntü Vahşi doğanın acımasız yüzünü ve annelik iç güdüsü yüksek olan tavukların yavrularını korumak için verdikleri mücadeleleri herkes bilir. Bu mücadeleye bir yenisi daha eklendi. Singapur'da yavrularına saldıran dev piton yılanı ile anne tavuğun akıl almaz savaşı herkesi dehşete düşürdü. Görüntüler sosyal medyaya yüklendikten kısa bir süre sonra izlenme rekoru kırdı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 20 Üç metrelik bir piton genç bir impalayı avladı. Piton, saklandığı çalılığın yanındaki impalanın üstüne atladı. Saniyeler içinde sarıp sarmaladığı hayvanı yere indirdi. Güney Afrika Kruger Ulusal Parkı'nda Fotoğrafçı Shelia Grobbelaar tarafından çekilen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Sadece 10 dakika içerisinde sardığı impalayı havasızlıktan öldüren piton, koca hayvanı bir saatte yuttu. . . . . . . . . . . . . . . . . Dev pitonun impalayı avlama anı Üç metrelik bir piton genç bir impalayı avladı. Piton, saklandığı çalılığın yanındaki impalanın üstüne atladı. Saniyeler içinde sarıp sarmaladığı hayvanı yere indirdi.

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