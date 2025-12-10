Devlet desteğiyle küçük başlangıç büyük başarıya dönüştü

Tokat'ta hayvancılık yapan Rüstem Özseven, 9 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle büyükbaş hayvan sayısını 4'ten 80'e çıkarmayı başardı.Rüstem Özseven, "Kendi imkanımızla yapsaydık bu kadar modern olmazdı. Şu anda sağılan hayvanımız 15-20 tane" dedi.
Tokat'ın Kat köyünde yaşayan 54 yaşındaki Rüstem Özseven, 2015 yılında hayvan sayısını artırmak amacıyla destek almak için TKDK'ye başvurdu. İncelemenin ardından 2016 yılında 1 milyon lira hibe almaya hak kazanan Özseven, yaklaşık bin metrekarelik kapalı alanda tesis kurup 20 büyükbaş hayvan daha satın aldı ve 4 olan hayvan sayısını 24'e çıkardı. Aradan geçen 9 yılda hayvan sayısı buzağılarla 80'e ulaşan Özseven, ailesinin uzun yıllardır çiftçilik yaptığını söyledi.
4 büyükbaşla başlayan serüven 80’e ulaştı
"Devletimizden Allah razı olsun"
Bugün hayvan sayısının 80'e çıktığını vurgulayan Özseven, şunları kaydetti: