Hayat Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan kadını yayından aldı Burası Türkiye Cumhuriyeti
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Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan kadını yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti

Didem Arslan Yılmaz, programına telefonla bağlanan bir kadının Kürtçe konuşmasına tepki gösterdi. "Doğru düzgün Türkçe konuşsa, hepimiz anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti." diyen Arslan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan kadını yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti
Didem Arslan Yılmaz

Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunuculuğunu yaptığı Asla Vazgeçme isimli programa telefonla bağlanan Türkan Taşçı isimli kadın stüdyodaki yeğenleri ile Kürtçe konuşmak istedi.

Yeğenlerine hakarette bulunan Taşçı, konuşmaya başladığı sırada sesi yayından alındı.

'Türkçe konuşsa anlayacağız'

Kürtçe bildiğini ve hakaretleri anladığı belirten Didem Arslan Yılmaz, Taşçı'nın konuşmasını kesti.

  • Arslan, “Hayır hayır Türkan hanım, bizim de anlamamız lazım. Türkan hanımı hattan alalım. Kızlara hakaret edemez böyle de konuşamaz, biraz da anlarım ben Kürtçeden kesinlikle olmaz. Halayla konuşun doğru düzgün Türkçe konuşsa anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. O dili bilmiyoruz, bilsek anlayacağız da konuşacağız da. Bilmiyorum” dedi.

Arslan'ın o sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan kadını yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti
OYNAT 00:33
Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan kadını yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti
Didem Arslan Yılmaz, programına telefonla bağlanan bir kadının Kürtçe konuşmasına tepki gösterdi. 'Doğru düzgün Türkçe konuşsa, hepimiz anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti.' diyen Arslan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.


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