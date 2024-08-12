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Hayat

Dikeç havaya soktu

Olimpiyatlarda havalı tabanca dalında kendine has stiliyle dünyaca üne kavuşan Yusuf Dikeç’in başarısı bu spora ilgiyi artırdı. Kayseri’de 10 - 70 yaş arası vatandaşlar, Spor İl Müdürlüğü’ne başvurup havalı tabanca sporu yapmak istediklerini söylüyor.

04:00 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:40 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu. Atış tarzıyla dünya çapında ilgi gören milli sporcunun, lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi yardımcı teçhizat kullanmadan bir eli cebinde atış tarzı ve bu spora geç

başlayıp 51 yaşında olimpiyat madalyası kazanması, atıcılık sporuna ilgiyi artırdı.

İNSANLAR BU SPORDAN HABERDAR OLDU

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü havalı silahlar antrenörü Mehmet Avcı, Kayseri'de atıcılık sporunun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 5 yıldır yapıldığını ve milli sporcular yetiştirdiklerini belirtti. Avcı, "Aslında bu spor yıllardır var. Kayseri'de müdürlüğümüz bünyesinde 5 yıldır yapıyoruz. Yusuf ağabey ve İlayda Tarhan'ın başarmış olduğu olimpiyat derecesinden sonra aşırı istek oluştu. Herkes bu sporun varlığını öğrendi" dedi.

HER YAŞTAN BAŞVURU VAR

Yusuf Dikeç'in atış tekniği ve yaşının bu spora olan merakı iki kat artırdığını belirten Avcı, "Yusuf ağabeyin başarısından dolayı vatandaşlar bu sporu araştırıyor, telefonla arıyorlar, müdürlüğümüze başvuruyorlar. 'Biz de bu sporu yapmak istiyoruz.' diyorlar. Bu zamana kadar aktif 30 sporcumuz vardı, çok fazla talep var" dedi. Atıcılık sporunu her yaştan kişilerin yapabileceğini vurgulayan Avcı, "Yusuf ağabey 51 yaşında bu spora çok geç başlayıp olimpiyatta derece alan bir sporcumuz. Bu sporun yaş gurubu yok. Minimum yaş grubu var, maksimum yaş gurubu yok. Bir sporcu büyükler kategorisine geçtiği anda 60-70 yaş fark etmez, atabildiği sürece bu sporda varlığını gösterebilir. Ben 41 yaşındayım, arkadaşlarım hatta daha büyük yaş gruplarından 'Yusuf yapmış, biz neden yapmayalım?' diye gelenler var" diye konuştu.



#Yusuf Dikeç
#Paris Olimpiyat Oyunları
#Toplum
#Aktüel
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