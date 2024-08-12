Dikeç havaya soktu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü havalı silahlar antrenörü Mehmet Avcı, Kayseri'de atıcılık sporunun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 5 yıldır yapıldığını ve milli sporcular yetiştirdiklerini belirtti. Avcı, "Aslında bu spor yıllardır var. Kayseri'de müdürlüğümüz bünyesinde 5 yıldır yapıyoruz. Yusuf ağabey ve İlayda Tarhan'ın başarmış olduğu olimpiyat derecesinden sonra aşırı istek oluştu. Herkes bu sporun varlığını öğrendi" dedi.

Yusuf Dikeç'in atış tekniği ve yaşının bu spora olan merakı iki kat artırdığını belirten Avcı, "Yusuf ağabeyin başarısından dolayı vatandaşlar bu sporu araştırıyor, telefonla arıyorlar, müdürlüğümüze başvuruyorlar. 'Biz de bu sporu yapmak istiyoruz.' diyorlar. Bu zamana kadar aktif 30 sporcumuz vardı, çok fazla talep var" dedi. Atıcılık sporunu her yaştan kişilerin yapabileceğini vurgulayan Avcı, "Yusuf ağabey 51 yaşında bu spora çok geç başlayıp olimpiyatta derece alan bir sporcumuz. Bu sporun yaş gurubu yok. Minimum yaş grubu var, maksimum yaş gurubu yok. Bir sporcu büyükler kategorisine geçtiği anda 60-70 yaş fark etmez, atabildiği sürece bu sporda varlığını gösterebilir. Ben 41 yaşındayım, arkadaşlarım hatta daha büyük yaş gruplarından 'Yusuf yapmış, biz neden yapmayalım?' diye gelenler var" diye konuştu.