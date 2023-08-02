Disney’e çekti Fox’ta yayınlayacak

Disney Plus’ın Atatürk dizisiyle ilgili muamması devam ediyor.Yeni Şafak’ın, Disney Plus’ın “Atatürk” dizisini ABD’deki Ermeni lobisinin tepkisinden çekinerek sadece Türkiye’deki sinemalarda yayınlayacağını duyurması gündem oldu. Sosyal medyada tepki yükselince Disney, “Atatürkçüleri” mutlu edecek formül geliştirdi. Dizi önce 29 Ekim’de Disney’in kardeş kuruluşu Fox TV’de ücretsiz ve “Tüm Türkiye’ye armağan” sloganıyla yayınlanacak, ardından sinemada olacak. Böylece küresel pazar için çekilen dizi “yerel” film olacak ve harcanan 8 milyon dolar yakılmış olacak.

Ancak bu haber, Türkiye’deki kullanıcıları mutlu etmedi. Bu karardan dolayı Disney üyeliklerini iptal etmeye başladılar. Zira Ermeni lobisinin baskısına boyun eğen Disney, orijinal Atatürk dizisini tüm dünyanın izleyebileceği bir platformda değil de sadece Türkiye’den izlenebilecek bir kanalda yayınlayacak. Başta Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) olmak üzere Ermeni lobisi uzun zamandır Disney Plus’a savaş suçlusu ve soykırımcı olarak gösterdikleri Atatürk’ü öven bir diziyi yayınlamaması için baskı yapıyordu.





MİLYON DOLARLAR ÇÖPTE





Disney’in bu kararı ticari bir hamle olarak düşünülmüyor. 8 milyon dolarlık harcama yaptıkları diziyi ücretsiz olarak yayımlamak ticaretle açıklanacak bir mesele olmaktan çıktı. Halbuki Disney Plus daha bir ay önce, mali sebeplerden dolayı başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede yerel içerikleri kaldırdı. Bu nasıl mali kriz ki, lobiye boyun eğip milyon dolarları çöpe atabiliyor. Diziyi Disney’de yayınlamaya güçleri yetmeyince “armağan” kisvesi altında FOX’ta yayımlayıp göz boyamak istiyorlar. Kullanıcılardan gelen tepkiler sonrası bir sonraki hamlesinin ne olacağı ise merak konusu.





Utanç verici

Disney’e siyasetten de tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek ‘Atatürk’ dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır.”



