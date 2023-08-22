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Diyarbakır'dan yola çıktı ABD'de pizza zinciri kurdu: Ünlü iş adamı Hakkı Akdeniz’in başarı hikayesi belgesel oldu

Diyarbakır'dan yola çıkarak ABD'de pizza zinciri kuran ünlü iş adamı Hakkı Akdeniz'in filmlere konu olacak hayat hikayesi ABD'de belgesel oldu. "Merhaba, Ben Hakkı" ismiyle yayınlanan ve Akdeniz'in New York’ta evsizlerin kaldığı barınakta geçirdiği 96 günden pizzacıda işe girmesiyle başlayan belgeselde, evsizlere yardım çalışmalarına başlamasına kadar süren süreçteki iniş ve yükselişleri anlatılıyor. Öte yandan ABD basınında da övgüyle bahsedilen belgesel 2023 Toronto Belgesel Uzun Metrajlı ve Kısa Film Festivalinde ödül aldı. 

18:32 . 22/08/2023 Salı
IHA
Diyarbakırlı ünlü iş adamı Hakkı Akdeniz'in filmlere konu olacak hayat hikayesi ABD'de belgesel oldu.

Diyarbakırlı ünlü iş adamı Hakkı Akdeniz'in filmlere konu olacak hayat hikayesi ABD'de belgesel oldu.

Ünlü iş adamı Hakkı Akdeniz’in Diyarbakır’dan yola çıkarak ABD’de pizza zinciri kurması ve yardımseverliği ’Merhaba, Ben Hakkı’ ismiyle ABD’de belgesel oldu. ABD basınında da övgüyle bahsedilen belgesel 2023 Toronto Belgesel Uzun Metrajlı ve Kısa Film Festivalinde ödül aldı. ABD’nin en ünlü pizzacıları arasına yerleşen Champion Pizza’nın sahibi Diyarbakırlı Hakkı Akdeniz’in filmlere konu olacak hayat hikayesi hakkında ABD’de belgesel yapıldı. Dünyanın en büyük belgesel kanalı Discovery’nin yayın platformu Discovery Plus’ta yayınlanan ’Merhaba, Ben Hakkı’ belgeselinde, 21 yaşında ABD’ye göç eden Hakkı Akdeniz’in zorlu yaşam mücadelesi, başarı basamaklarını nasıl tek tek çıktığı ve ABD’de evsizlere nasıl ilham olduğu anlatılıyor. Belgesel İngilizce ismi olan ’Hi I’m Hakki’ adıyla Discovery Plus’ta yayında.

Evsizlerin kaldığı barınakta 96 gün yaşadı

ABD’de New York başta olmak üzere birçok eyalette pizza restoranları bulunan Akdeniz’in, New York’ta evsizlerin kaldığı barınakta geçirdiği 96 günden pizzacıda işe girmesiyle başlayan belgesel, evsizlere yardım çalışmalarına başlamasına kadar süren süreçteki iniş ve yükselişleri ele alıyor. ’Merhaba, Ben Hakkı’ belgeseli Discover Plus’ta yayımlanmasının ardından iki hafta üst üste en çok izlenen içerik oldu.

Akdeniz'in belgeseli Toronto'da ödül aldı

’Merhaba Ben Hakkı’ belgeseli dünya çapında izleyicilerden de tam not aldı. Belgeselinin başarısı 2023 Toronto Belgesel Uzun Metrajlı ve Kısa Film Festivali’nde de ödüllendirilmeye layık görüldü. Belgeselin güçlü esneklik, inanç ve yılmaz insan ruhu mesajı, izleyicilere gelecek yıllar boyunca ilham vereceği söylendi. ABD basınında yapılan haberlerde, "Merhaba, ben Hakkı’ya verilen ödül sadece sinematik başarının bir amblemi değil; birlik ruhunu, dayanıklılığı ve anlatıların dönüştürücü gücünü bünyesinde barındırıyor. Toronto Belgesel Uzun Metrajlı ve Kısa Film Festivali 2023’teki zafer, hikayelerin kültürel engelleri nasıl aştığının, farklı geçmişlerde kalpleri nasıl ördüğünün ve sıkıntıların üstesinden gelmek için ortak bir ruhu nasıl geliştirdiğinin altını çiziyor” denildi. Yapılan başka bir haberde ise “Umut ve yenilenme hikayeleri isteyen bir dünyada, ‘Merhaba, Ben Hakkı’ bir olasılık ışığı olarak parlıyor. Bu dönüştürücü filmin merceğinden izleyiciler, hiçbir engelin çok büyük olmadığını ve hiçbir rüyanın ulaşılamayacağını kanıtlayan bir yolculuğa çıkarlar. Hakkı’nın hikayesi sayısız kalbe dokunacak ve hepimizi sınırların ötesinde hayal kurmaya cesaretlendirecek” ifadeleri kullanıldı.


"Asla inancınızı kaybetmeyin"

Konu hakkında açıklama yapan Hakkı Akdeniz, “Hayatımın en önemli döneminin belgesel yapılması benim için çok anlamlıydı. Belgeselin yayınlanmasının ardından aldığım olumlu eleştiriler ve insanlara umut ışığı olabilmiş olmak beni mutlu ediyor. Şimdi hayatımı anlatan belgeselin ödül alması, beni daha da gururlandırdı. Emeği olan tüm arkadaşlarıma ve izleyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bunu daha önceki TEDx konuşmamda da söylemiştim. Her insan her şeyini kaybedebilir. Ama umudunuz ve mücadele gücünüz olduğu sürece her şeyi başarabilirsiniz. Asla inancınızı kaybetmeyin” dedi.

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34 dakika önce
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