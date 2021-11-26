Hayat Doğuş Üniversitesi ve Dudullu OSB iş birliği protokolü imzaladı
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Doğuş Üniversitesi ve Dudullu OSB iş birliği protokolü imzaladı

Doğuş Üniversitesi ve İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi arasında Bilimsel - Kültürel - Sanatsal İş Birliği Protokolü” imzalandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğuş Üniversitesi ve Dudullu OSB iş birliği protokolü imzaladı
Doğuş Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi Dudullu Yerleşkesi‘nde gerçekleştirilen imza törenine, Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Doğuş Üniversitesi Rektörü, Doğuş Üniversitesi Akademisyenleri, Doğuş Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeleri, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi Direktör Yardımcısı, CyberSoft Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti. Kurucusu, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Kocayusuf Makine A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Korkmaz Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Özgün A.Ş. Kurucusu, Pareto Grup Mühendislik A.Ş. Firma Ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdürü, Sesinoks Metal ve Endüstriyel Ürünler A.Ş. Partner, SÜTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Başkanı, Ufuk Kimya Genel Müdürü katılım sağladı.

Gerçekleştirilen protokol ile Doğuş Üniversitesi ve İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi arasında karşılıklı iş birliği içinde, bölgenin ve ilgili kurumların sosyal ve ekonomik gelişmişlik seviyesini arttırmak üzere; yerel / ulusal / uluslararası / teknolojik / bilimsel / sosyal / teknik / kültürel / sanatsal / eğitsel / Ar-Ge odaklı inovatif vb. faaliyetlerde ortak çalışmaların karşılıklı arttırılarak Üniversite - Sanayi iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

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