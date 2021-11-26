Doğuş Üniversitesi ve Dudullu OSB iş birliği protokolü imzaladı

Sosyal medya bunu konuşuyor: Kaza geçiren yavru köpeği annesiyle birlikte aracına alarak tedavi ettirdi

Kırşehir'de otobanda yaralı gördüğü yavru köpeği, yardım isteyen annesiyle birlikte aracına alarak veterinere götüren Yasin Köse isimli hayvansever takdir topladı.



Gördüğü manzara karşısında duygusal anlar yaşayan Köse anne köpeğe, 'Yardım edeceğim yavruna gel. Seni de geri getireceğim' diyerek veterinerin yolunu tuttu.



Yavru köpeğin veterinerdeki muayenesi sırasında anne köpek başından bir an olsun bile ayrılmadı.



Anne köpeğin, kendisi ve yavrusunu veterinere getiren Yasin Köse'ye adeta teşekkür etmesi gözlerden kaçmadı.

