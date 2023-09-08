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Hayat

Doktor ve eşine veda

Tatil için geldikleri Kırklareli İğneada’daki bungalov evlerde sel sularına kapılan Dr. Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar son yolculuklarına uğurlandı. 3 ay önce evlenen çift için Prof. Cemil Taşcıoğlu Hastanesi'nde tören düzenlendi. Bölgedeki selde kaybolan son kişi emekli öğretmen Ahmet Baki Şimşek’in de cansız bedenine ulaşıldı. Felakette ölü sayısı 6’ya yükselirken, bungalov evleri ruhsata aykırı inşa eden işletme sahibi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Burak Doğan
04:00 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kırklareli.

Kırklareli.

Yerleşime kapalı olan bungalov evlerde sele kapılıp kaybolan son kişi de bulundu. Kırklareli Demirköy’deki selin ardından, kayıp 12 kişiden 6’sı kurtarılmış, doktor Selman Bağışlar ile eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, Ümit Solmaz ve emekli öğretmen Raile Şimşek’in cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Selman Bağışlar, Mihriban Bağışlar.
Raile Şimşek, Ahmet Baki Şimşek.

CAN KAYBI 6

Selde kaybolan Ahmet Baki Şimşek’in cansız bedenine de dün ulaşıldı. Önce Şimşek’in aracı bulundu. O bölgede aramalarını yoğunlaştıran ekipler, aracın 300 metre uzağında da Şimşek’in cesedini buldu. Can kaybı 6’ya çıkarken, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

6 kişinin öldüğü bungalov evlerin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, bungalov evlerin daha önce mühürlendiği, yıkım kararı bulunduğu bilgisini verdi.

Sisli Vadi’deki işletme sahibi hakkında önce gözaltı kararı verildi. Ev ve iş yerinde bulunamayan işletmecinin telefon ve iletişim kanallarını kapattığı tespit edilince, savcılık bu defa “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan yakalama kararı çıkarttı. İşletme sahibi her yerde aranıyor.

Doktor ve eşine veda

Tatil için gittikleri İğneada’da selde ölen doktor ve eşi toprağa verildi. Anestezi asistanı Dr. Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar için dün İstanbul Okmeydanı’ndaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde tören düzenlendi. 3 ay önce evlendikleri öğrenilen çift için helallik alınıp dua edildi. Bağışlar çifti, Zeytinburnu Taş Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Selman Bağışlar’ın cenazesi defnedilmek üzere Antalya’ya gönderildi. Mihriban Bağışlar’ın cenazesi ise Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Sel acısı
Sel acısı

İstanbul'da aniden bastıran yağış bir saatte Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy'ü göle çevirdi. 2 kişi sel sularına kapılarak can verdi. Akşam saatlerinde başlayan yağış sonrasında üç ilçede binden fazla ev ve iş yerini su bastı, dereler taştı, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye 1 saatte metrekare başına 128 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ile İğneada beldesinde etkili olan sağanak, dereleri taşırdı. Demirköy'de, orman içindeki turistik bungalov evlerin bulunduğu kamp alanı sular altında kaldı. Bungalov evler taşkında kağıt gibi sürüklendi. Sele kapılan 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kaybolan 4 kişi ise 200 kişilik ekiple aranıyor.


#sel faciası
#Bungalov
#Kırklareli
2 saat önce
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