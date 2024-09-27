Doqu Home yeşil dönüşüm uygulamalarını paylaştı

Türkiye’nin önde gelen ev tekstili markalarından Doqu Home, konferansın sponsorlarından biri olarak oluşumda yer aldı. Doqu Home Pazarlama Direktörü Ahmet Karmaç, markanın sürdürülebilirlik vizyonunu ve uygulamalarını katılımcılarla paylaştı.









Doqu Home’un sürdürülebilir üretim süreçleri, çevre dostu malzeme kullanımı, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamaları konularına değinen Karmaç konuşmasına şöyle devam etti;

“Markamız Doqu Home olarak sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezine yerleştirdik. Üretimden tedarik zincirine kadar her aşamada yeşil dönüşüm ilkelerini benimsiyoruz. Değer zincirinde çevreye duyarlı bir yaklaşım geliştirerek, karbon ayak izimizi azaltmak için önemli adımlar atıyoruz. Döngüsel ekonomi anlayışımız çerçevesinde, atık yönetiminden geri dönüştürülebilir malzeme kullanımına kadar birçok yenilikçi çözüm uyguluyoruz.”





Doqu Home Pazarlama Direktörü Ahmet Karmaç





Doqu Home’nin geleceğe yönelik hedeflerinden bahseden Karmaç; “Doqu Home, yalnızca Türkiye'de değil, global ölçekte de sürdürülebilirlik çalışmalarını genişletmeyi ve sektöre örnek olmayı hedeflemektedir. Sürdürülebilirlik sadece bugünün değil, yarının da anahtarıdır. Bu bilinçle hareket ederek, yeşil bir geleceğe katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.