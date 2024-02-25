Dualar Gazze için: Berat Kandili idrak edildi

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dün dualarla idrak edildi. Türkiye’nin dört bir yanındaki camilere akın eden vatandaşlar, programlara yoğun ilgi gösterdi. İslam aleminin kandilini tebrik eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Dua, ibadet ve itaatle ihya edeceğimiz bu mübarek gece hürmetine milletimizi ve insanlığı her türlü kederden beri kılmasını, kötülüklerden arınmış gönüllerle Ramazan ayına kavuşturmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum” dedi. Erbaş, “Dualarımızda işgalci İsrail'in zulmü altında mücadele eden Filistinli kardeşlerimizi, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi ve zalimin zulmüne maruz kalan tüm dünya mazlumlarını unutmayalım" diye konuştu.
MESCİD-İ AKSA’YI DAYANIŞMA KURTARIR
İslam dünyasının ve tüm insanlığın Siyonist fitneden kurtulması gerektiğine vurgu yapan Erbaş, “Mescid-i Aksa’yı, Kudüs’ü, Gazze’yi ve oranın sakinlerini işgal ve zulümden kurtarmanın yolu Müslümanların birlik, beraberliğinden, kardeşliğinden ve dayanışmasından geçmektedir. Yüce Allah’ın insanlığa şahit ve örnek diye takdim ettiği bir ümmetin mensupları olarak bizlere düşen her türlü zulme ve kötülüğe karşı kararlı bir duruş sergilemektir" dedi.
İNANÇLI GENÇLERE İHTİYACIMIZ VAR
Erbaş, imanlı, inançlı, ibadetli gençlere ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Geleceğimizi onlara emanet edeceğiz. İnanç ve ibadeti birbirinden ayırmak mümkün mü? İbadetten yoksun inanç neye yarar? Amelden yoksun inanç neye yarar? Bunun için gençlerimizi, çocuklarımızı bu şekilde yetiştirmeye gayret edelim, onlara dua edelim.”