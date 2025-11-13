Düğünde boğazına şeker kaçan çocuk, gazetecinin "Heimlich manevrası" uygulamasıyla kurtarıldı

Yürük, akrabalarının düğününe katıldığını belirterek, "5-6 yaşlarında bir çocuğun nefes borusuna bir cismin kaçtığını fark ettik. O anda biri ile selamlaşıyorduk. Çocuk bize doğru geldi. Nefes almakta zorlandığını gördüm. Daha önce yaptığımız haberlerde Heimlich manevrası uygulamasının nasıl yapıldığını az çok görmüştük. Ben ilk kez Heimlich uygulamasını o anda gerçekleştirdim. Çocuğun nefes alabildiğine şahit olmak, o mutluluğu, o sevinci yaşamak beni ve orada ki bütün herkesi çok mutlu etti. Ailesi geldi, teşekkür etti. Ben mutlu oldum, ilk kez böyle Heimlich manevrasını uygulamasını yaptığımdan dolayı ve başarılı bir şekilde yaptığımdan dolayı çok mutlu oldum" dedi.