Düğünde boğazına şeker kaçan çocuk, gazetecinin "Heimlich manevrası" uygulamasıyla kurtarıldı

13:1613/11/2025, Perşembe
IHA
Şırnak’ta bir düğünde 5 yaşındaki çocuğun boğazına kaçan şeker, salonda bulunan gazetecinin Heimlich manevrası uygulamasıyla çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak merkezde düzenlenen bir düğün sırasında 5 yaşındaki M.İ. isimli kız çocuğu nefes almakta zorlanmaya başladı. Durumu fark eden gazeteci Rahmet Yürük, Heimlich manevrasını uyguladı. Kısa süre içinde çocuğun boğazına kaçan misket büyüklüğündeki şeker dışarı çıkarıldı. Küçük kız yeniden nefes alırken, salondaki davetliler büyük bir rahatlama yaşadı.

Yürük, akrabalarının düğününe katıldığını belirterek, "5-6 yaşlarında bir çocuğun nefes borusuna bir cismin kaçtığını fark ettik. O anda biri ile selamlaşıyorduk. Çocuk bize doğru geldi. Nefes almakta zorlandığını gördüm. Daha önce yaptığımız haberlerde Heimlich manevrası uygulamasının nasıl yapıldığını az çok görmüştük. Ben ilk kez Heimlich uygulamasını o anda gerçekleştirdim. Çocuğun nefes alabildiğine şahit olmak, o mutluluğu, o sevinci yaşamak beni ve orada ki bütün herkesi çok mutlu etti. Ailesi geldi, teşekkür etti. Ben mutlu oldum, ilk kez böyle Heimlich manevrasını uygulamasını yaptığımdan dolayı ve başarılı bir şekilde yaptığımdan dolayı çok mutlu oldum" dedi.

#Heimlich manevrası
#çocuk
#düğün
