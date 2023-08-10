Dünya yönetmenlerini geniş baskıdan okuyun

İnkılâp Yayınları etiketiyle çıkan kitap, yönetmenler üzerinden sinemaya ilişkin yanıtlar arayanlar için giriş niteliğinde bir eser. Kitapta Akira Kurosawa’dan François Truffaut’a, Werner Herzog’dan Yusuf Şahin ve Agnès Varda’ya kadar 28 farklı yönetmen kendine yer buluyor.

Oylum, eserin bugüne kadar en çok satan kitabı olduğuna dikkat çekerek diğer kitaplarından ayrıştığını söyledi. Yönetmenlere dair internette çok sayıda bilgi bulunduğunu ve önemli noktaların sürekli kaçırıldığına işaret eden Oylum, genişletilmiş baskıda yapmaya çalıştığını “Sinemayla kurduğu ilişkiyi kuvvetlendirmek isteyenler için birinci basamak bir çalışma. Dünyanın farklı yerlerinden yönetmenlerin fikirlerine, nasıl film çektiğine dair görüşlerine ulaşabileceği bir eser olarak hazırladım” sözleriyle aktardı.





TÜRKÇEDE İLK KEZ YAYINLANAN METİNLER VAR

Kitapta her yönetmenin ismine bir başlık bulunuyor. Önce yönetmenin kısa bir biyografisi yer alıyor. Daha sonraki sayfalarda ise yönetmenin sinemaya dair röportaj, demeç, masterclass ve kitaplarında yer verdiği hususlar yazarın süzgecinden geçirilmiş bir şekilde okura sunuluyor. Geniş de bir kaynakçaya sahip olan eserde, yönetmenlere dair Türkçede ilk kez yayınlanan metinler içeriyor.

Yönetmen seçiminde nelere dikkat ettiğini yazar “Seçki, kendisini anlatan yönetmenlerden oluştu. Bazılarının günlüklerini ve anılarını bazılarının ise manifestolarını ekledim. Ama ekseriyetle ‘bir yönetmeni nasıl tanırız’ sorusuna cevap bulmaya çalıştım” diye anlattı.



