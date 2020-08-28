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Hayat Dünyada iyi insanlar da var İçi altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti
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Dünyada iyi insanlar da var: İçi altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti

Ordu’nun Ünye ilçesinde 'insanlık ölmemiş' dedirten bir olay yaşandı. 60 yaşındaki Dursun Akça, sabah yürüyüşünde içi altın ve para dolu kadın çantası buldu. Çantayı sahibine uğraştıran Akça, büyük takdir topladı. Çantanın sahibinin şehir dışında olması sebebiyle kayıp eşyaları kayınvalidesi Hacer Keskin teslim aldı. Keskin dünyada iyi insanların her zaman olduğunu söyleyerek, bulduğu çantayı ilgili birimlere teslim eden Akça’ya teşekkür etti.

Haber Merkezi İHA
Dursun Akça, içi altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti.
Dursun Akça, içi altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti.

Ünye’de daha önce memur olarak görev yapan ve emekli olan 60 yaşındaki Dursun Akça, ilçenin Yalı mevkisinde sahilde sabah yürüyüşüne çıktığı sırada yol kenarında bir kadın çantası buldu. Aslen Çorum Osmancıklı olan ve her yaz tatilini Ünye’de geçiren Dursun Akça, bulduğu çantayı önce orada bulunan balıkçılara sordu. Daha sonra çantayı zabıta müdürlüğüne teslim etti.

Nikâh işlemlerinden İstanbul’da ikamet eden sahibine ulaşıldı

Zabıtalar çantayı Dursun Akça nezaretinde açtı. İçerisinde Filiz Keskin’e ait Gaziosmanpaşa nikâh dairesine ait belge bulan zabıta, daha sonra İstanbul Gaziosmanpaşa nikâh dairesine ulaştı. Buradan Filiz Keskin’in iletişim bilgilerini alan ekipler, kendisini arayarak bilgi verdi. Samsun’un Terme ilçesine bağlı Kuşça Mahallesi’nden evli olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Filiz Keskin’in kayıp eşyalarını kayınvalidesi 53 yaşındaki Hacer Keskin teslim aldı.
Kayınvalide Hacer Keskin dünyada iyi insanların her zaman olduğunu söyleyerek, bulduğu çantayı ilgili birimlere teslim eden Dursun Akça’ya ve zabıtaya teşekkür etti. Dursun Akça ise kayıp çantanın sahibini bulunmasına çok sevindiğini belirtti.

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