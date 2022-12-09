Dünyanın en eski pantolonuna rekor fiyat: 130 yıl okyanusun dibinde kalmış

19'uncu yüzyılda batan bir buharlı geminin enkazından çıkarılan bir çift erkek kot pantolonu, geçen hafta yapılan açık artırmada 95 bin dolara satıldı. Müzayede evi, pantolonun 1850'lerde Levi Strauss & Company tarafından ya da onun için yapılmış, bilinen en eski ağır iş pantolonu açıkladı.

Pantolon, Eylül 1857'deki bir kasırga sırasında SS Central America gemisiyle birlikte ABD'nin Carolina kıyılarında batmış ve bulunduğu ortam sayesinde "tek parça" olarak bulunmuştu. Daha önce, bilinen en eski Levi's pantolon, terk edilmiş bir maden kuyusunda bulunmuştu. 1880'lere ait olduğu tahmin edilen pantolon bu yıl açık artırmada 87 bin 400 dolara satılmıştı.

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'ALTIN GEMİSİ'NDE FACİA'

1850'lerde Orta Amerika ile ABD'nin Doğu Kıyısı arasında çalışan 280 metrelik bir SS Central America adlı buharlı gemi, son seferinde, çoğu San Francisco'dan Panama'ya 587 yolcu ve mürettebat taşıyordu. Geminin kargosunda 1857 tarihli Double Eagle sikkesi dahil binlerce altın sikkeler ve külçeler de bulunuyordu.