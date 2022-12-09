Hayat Dünyanın en eski pantolonuna rekor fiyat 130 yıl okyanusun dibinde kalmış
AKTÜEL

Dünyanın en eski pantolonuna rekor fiyat: 130 yıl okyanusun dibinde kalmış

Dünyanın bilinen en eski kot pantolonu, 19’uncu yüzyılda batan bir geminin enkazından çıkartıldıktan 130 yıl sonra açık artırmada satıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Dünyanın en eski pantolonuna rekor fiyat: 130 yıl okyanusun dibinde kalmış
​Dünyanın en eski pantolonu

19'uncu yüzyılda batan bir buharlı geminin enkazından çıkarılan bir çift erkek kot pantolonu, geçen hafta yapılan açık artırmada 95 bin dolara satıldı. Müzayede evi, pantolonun 1850'lerde Levi Strauss & Company tarafından ya da onun için yapılmış, bilinen en eski ağır iş pantolonu açıkladı.

Pantolon, Eylül 1857'deki bir kasırga sırasında SS Central America gemisiyle birlikte ABD'nin Carolina kıyılarında batmış ve bulunduğu ortam sayesinde "tek parça" olarak bulunmuştu. Daha önce, bilinen en eski Levi's pantolon, terk edilmiş bir maden kuyusunda bulunmuştu. 1880'lere ait olduğu tahmin edilen pantolon bu yıl açık artırmada 87 bin 400 dolara satılmıştı.

'ALTIN GEMİSİ'NDE FACİA'

1850'lerde Orta Amerika ile ABD'nin Doğu Kıyısı arasında çalışan 280 metrelik bir SS Central America adlı buharlı gemi, son seferinde, çoğu San Francisco'dan Panama'ya 587 yolcu ve mürettebat taşıyordu. Geminin kargosunda 1857 tarihli Double Eagle sikkesi dahil binlerce altın sikkeler ve külçeler de bulunuyordu.

Paha biçilemiyor

Paha biçilemiyor

19 yıl sonra Türkiye'ye getirildi.
Kadrolar açıklandı

Kadrolar açıklandı

​Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan ile Brezilya karşılaşıyor.
Hedef 10 milyar dolar

Bulgaristan ile yeni adım: İş birliğimiz daha da gelişecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridorundan az gelişmiş ülkelere imkanlar gönderilecek.

​AK Parti'li Zengin: 336 vekilin imzaladığı teklifi birazdan sunacağız.

Tasarımı ve üretimi yüzde 100 Türk mühendisliği imzası taşıyor.

Baraj seviyesi azalınca ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.