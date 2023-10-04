Dünyanın en geniş Star Wars sergisi Türkiye’de

George Lucas’ın, Amerikalı yazar Frank Herbert’in Dune eserinden etkilenerek oluşturduğu Star Wars (Yıldız Savaşları) serisi, ilk film Yeni Bir Umut’un yayınlanmasıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. 1977’de başlayan macera, yeni yapımlar ve hayran etkinlikleriyle popüler kültürde önemli bir yer edindi. Yaklaşık yarım asırlık serüvende, hayran kitlesi tarafından çeşitli oyuncak, kostüm ve objeler üretildi. Bu çalışmaların yer aldığı “Galaksinin Fanları Sergisi” Amerika ve Fransa’dan sonra ülkemize geldi. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul Sinema Müzesi’ndeki (İSM) sergi hayranların gözünden Star Wars dünyasına bir bakış sunuyor.

Hayran koleksiyonlarından oluşan sergide figür, heykel, gerçek ölçekli zırh ve giysinin yanı sıra çok sayıda özel üretim eser bulunuyor. Yaklaşık 600 parçalık “Galaksinin Fanları”, 17 farklı ülkenin koleksiyonunu bir araya getiriyor. Her yaştan Star Wars hayranının büyük bir keyifle gezeceği sergi, 1 Şubat’ta sona erecek. Sergiye eserleriyle destek veren Türk koleksiyoner Ateş Çetin ve Niko Fenerli, eserlerinin hikayesini anlattı.





TUNUS’TAN KUM İRLANDA’DAN TAŞ

Türkiye’deki Star Wars hayranlarını toplamayı amaçlayan yildizsavaslari.com web sitesinin ve Star Wars’ın uluslararası kostüm kulübü 501. Lejyon’un kurucusu Ateş Çetin de sergiye nadide eserlerle katılan koleksiyonerlerden. Çetin sergi içerisinde dünyanın farklı ülkelerinden hayranların paylaştığı çok sayıda parça olduğuna dikkat çekerek kendi eserlerini şöyle anlattı: “501. Lejyon logolu yamalar ve hatıra paralarını sergi için paylaştım. Türk motiflerinden oluşan kısa süre önce yenilenen Asi Lejyonu logolu yamayı da sergide izleyicilere sunduk. Bir diğer parça da 2017’de gittiğim, serinin yedinci filmi ‘Güç Uyanıyor’un çekiminin yapıldığı İrlanda'nın Michael Adası’ndan getirdiğim bir taş. Son parça ise filmin ikonik kum gezegeni Tatooine sahnelerinin çekildiği Tunus'tan 2014’te getirdiğim hatıra kumu.”



