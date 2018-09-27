Hayat Durduk yere moraran portakalların sebebi belli oldu
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Durduk yere moraran portakalların sebebi belli oldu

Yaklaşık iki hafta önce Avustralya’dan gelen bir haberde, bir annenin çocukları için dilimlediği portakalların kendiliğinden mor renge büründükleri söylenmişti. Uzmanların araştırması sonucu portakalların, bıçağın üstünde kalan demir partikülleri nedeniyle morardığı belirlendi.

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Mor portakalların sebebinin bıçağın üstündeki demir partikülleri olduğu belirlendi.
Mor portakalların sebebinin bıçağın üstündeki demir partikülleri olduğu belirlendi.

Avustralya’nın Queensland şehrinde yaşayan bir anne, küçük çocukları için portakal dilimlemişti. Son derece sıradan olan bu eylem, portakalların durdukları yerde mor renge bürünmesiyle tuhaflaştı. Anne portakalları ve dilimlerken kullandığı bıçağı üniversitelerin araştırma merkezlerine götürdü. Bilim insanları yaptıkları ilk incelemelerde sorunun ana kaynağını bulamadılar.

Bundan üç yıl önce, yine Queensland’deki bir okuldaki çocuklar, beslenme çantalarındaki portakalların mor renge büründüklerini görmüşlerdi. Bu olay da bilimsel olarak aydınlatılamamış, bölge halkında paniğe neden olmuştu. Söz konusu portakallar, mor renginden dolayı zehirli sanıldılar.

Nedeni bıçağın üzerindeki demir parçacıkları

Queensland Sağlık Kurumu’nun Adli ve Bilimsel Hizmetler laboratuvarında görevli bilim insanları, portakalları yakından inceleme kararı aldılar. Yapılan incelemeler sonucunda yayınlanan rapora göre, renk değişiminin nedeni portakallarda doğal olarak bulunan bileşenlerin demir partikülleri ile teması. Kesilirken kullanılan bıçaklar üzerindeki demir partiküller, portakalın içerisindeki kimyasal bileşiklerle reaksiyona girince renk değişimine neden oluyor.

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