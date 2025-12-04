Düzce’de evinin bahçesinde havaya ateş eden 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, çevreden gelen silah sesleri üzerine Gölyaka Jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, 2 kişinin evinin bahçesinde havaya ateş ettiğini tespit etti. Şahıslarla hakkında işlem yapılırken 2 adet av tüfeği ve 137 adet av fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.