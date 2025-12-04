Yeni Şafak
Düzce'de evinin bahçesinde havaya ateş eden 2 kişi yakalandı

Düzce’de evinin bahçesinde havaya ateş eden 2 kişi yakalandı

DÜZCE'NİN GÖLYAKA İLÇESİNDE 2 ADET AV TÜFEĞİ VE 137 ADET AV FİŞEĞİ ELE GEÇİRİLDİ.
DÜZCE’NİN GÖLYAKA İLÇESİNDE 2 ADET AV TÜFEĞİ VE 137 ADET AV FİŞEĞİ ELE GEÇİRİLDİ.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde evinin bahçesinde havaya ateş eden 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayda 2 tüfek ve 137 av fişeğine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, çevreden gelen silah sesleri üzerine Gölyaka Jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, 2 kişinin evinin bahçesinde havaya ateş ettiğini tespit etti. Şahıslarla hakkında işlem yapılırken 2 adet av tüfeği ve 137 adet av fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

