Ebedi mavilikler cenneti: Bodrum

Türkiye’nin turistler tarafından en çok bilinen turizm ilçesi Bodrum, otelleri barındıran 840 konaklama tesisi ve 89 bin 606 yatak kapasitesiyle yaz turizmine yön veriyor. Bu yılın ilk 10 ayında 1,1 milyon kişinin ziyaret ettiği tüm semtleri ezbere bilinen turizm destinasyonu Bodrum, kalite standartlarının yüksek olduğu ve hizmetler sektörünün zirvesindeki yerini her zaman diliminde koruyor. Yüksek gelirli turistlerin tercih ettiği Bodrum, tarihiyle de herkesi hayran bırakıyor. Tüm bunların yanında mandalinası gibi coğrafi işarete sahip ve süngercilik gibi kökü geçmişe uzanan meslek kollarının yaşadığı nadir yerlerden.





7 BİN YILLIK TARİHİ VAR

Bodrum yarımadası Antik Çağ’dan günümüze Leleg, Karia, Pers, Dor, Helen, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi çeşitli kültür ve uygarlıkların izlerini barındırıyor. Ünlü tarihçi Homeros tarafından ‘Ebedi mavilikler cenneti’ olarak adlandırılan eski adıyla Halikarnassos, Yunan ve Anadolu uygarlıklarının kesişme noktası olan topraklar üzerinde kurulu. Çeşitli uygarlıklara ait arkeolojik buluntular yöre ve çevresinin yedi bin yıllık bir geçmişi olduğuna işaret ediyor. 11’inci yüzyılın son çeyreğinde Türklerin eline geçen şehir, Birinci Haçlı savaşlarında Bizanslıların, 13’üncü yüzyılda ise Menteşe Beyliği topraklarına katıldı. 1415 yılında Rodos Şövalyeleri’nin eline geçen şehir Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos’u fethi ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı. Birinci Dünya Savaşı sonunda şehir İtalyanlarca işgal edildi ve Kurtuluş Savaşı’nda İtalyanlar’dan kurtarıldı.





SU SPORLARININ BAŞKENTİ KONUMUNDA

Bodrum bir yarımada olması ve Ege bölgesinin karakteristik kıyı özelliklerini taşımasından dolayı irili ufaklı birçok koy ve büke sahip. Önemli turizm beldelerinin ve köylerin bulunduğu koyların yanı sıra yerleşimin olmadığı koylar da mevcut. Bodrum’un koylarında gerek motorlu gerekse motorsuz çok çeşitli spor ve eğlence amaçlı su üstü sportif faaliyetleri yapma olanağı var. Doğal güzelliklerinin yanı sıra dalış için yapay olarak oluşturulmuş dalış alanlarında yılın çeşitli zamanlarında beldelerden kalkan dalış tekneleri ile dalış yapılabilmektedir. Hemen hemen tüm beldelerden hareket eden Bodrum’a özgü ahşap teknelerle günübirlik tekne turları ve özellikle Bodrum Limanı’ndan başlayan konaklamalı Mavi Yolculuk turları ile Bodrum ve Gökova Körfezi’nde bulunan eşsiz koyları görmek mümkün.















