Turizmin başkenti: Antalya eşsiz güzellikleriyle yoğun ilgi görüyor

Sadece Türkiye’nin değil dünyanın sayılı tatil bölgelerinden Antalya, ziyaretçilerinde deniz-kum-güneş konseptinden daha fazlasını sunuyor. Yıllardır koruduğu ‘Türkiye’nin turizm başkenti’ unvanını fazlasıyla hak eden, kent, yılda ortalama 15 milyondan fazla yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Antalya doğal güzellikleri yanında sosyal ve kültürel dokusuyla da turistlerin ilgisini çekiyor.





YILIN 8 AYINDA DENİZ GİRİLEBİLİR

Yaklaşık 630 kilometre kıyı uzunluğa sahip Antalya'da antik kentler, antik limanlar, anıt mezarlar yer alıyor. Bunun dışında, eşsiz manzaraya sahip koyları, masmavi denizi, ormanları ve yaylarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, şehir geçen yıl 16,5 milyon turisti konuk etti. Antalya'ya yoğun ziyaretçi akınının en önemli nedenlerinden biri de ılıman iklimi olarak gösteriliyor. Mayıs ayında başlayan turizm sezonu kasım ayına kadar sürüyor. Bu nedenle sadece yaz aylarında değil sonbahar ve ilkbahar döneminde de alternatif tatil planı yapanlar Antalya'yı rahatça tercih edebiliyor. Farklı ülkelerden farklı yaş ve gelir gruplarından tatilciler yılın her mevsimi kente gelebiliyor.





180 ÜLKEDEN ZİYARETÇİ

Örneğin; Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya, Kazakistan, Hollanda, Romanya, Ukrayna başta olmak üzere 180’den fazla ülkeden turist yılın farklı aylarında Antalya'yı görmek için geliyor. Söz konusu durum her yıl artan turist sayısına da yansıyor. Antalya’ya bu yılın ilk 9 aylık döneminde en çok ziyaretçi 3 milyon 245 bin 626 ile Rusya Federasyonu’ndan gelirken Almanya 2 milyon 705 bin 103 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere 1 milyon 298 bin 313 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi sırasıyla Polonya, Kazakistan, Romanya, Hollanda, Ukrayna gibi ülkeler takip ediyor.





12 AYA YAYILAN SEZON

Şehit, alternatif turizm seçenekler açısından da gelişmiş durumda. Antalyalı turizmciler, sezonu 12 aya yaymaya başardığı için hemen her mevsimde ziyaretçi ağırlıyor. Örneğin, Kış aylarında özellikle kongre turizmi öne çıkıyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde onlarca kongre ve fuar kentin farklı yerlerinde düzenleniyor. Bunun yanında, Belek’teki büyük spor tesisleri golf turizmi açısından şehri dünyadaki sayılı yerlerden biri haline getiriyor. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesi, yılda 130 bin golfçüyü ağırlıyor. Ülkemizdeki 23 golf sahasından 15’i yine burada bulunuyor.





BELEK FUTBOL KULÜPLERİNİN GÖZDESİ

Öte yandan, ılıman iklimi nedeniyle birçok spor kulübü, kendi lig aralarındaki hazırlık dönemini yine Antalya'da geçiriyor. Dünyaca ünlü futbol kulüplerinin antrenman için tercihi Antalya oluyor. Kültür sanat alanında da şehir ön plana çıkıyor. Antalya Film Festivali, Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Tiyatro Festivali her yıl yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgiyle takip ettiği etkinliklerden sadece birkaçı.











