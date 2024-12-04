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Ebeler anneye rehberlik edecek

Ebeler anneye rehberlik edecek

Merve Safa Akıntürk
04:004/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı, iki kritik yönetmelikte değişikliğe gitti. "Ebelik Yönetmeliği" ve "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı. Normal doğumu teşvik etme çalışmaları kapsamında düzenlemeye gidilen "Ebelik Yönetmeliği" ile ebelerin doğum öncesi, sırası ve sonrasında daha aktif rol oynaması amaçlanıyor. Ebe, gebelik öncesi ve gebelik döneminde anne, baba adayına hazırlık eğitimi verecek. Doğum korkusu ile başa çıkılmasında aileye rehberlik edecek. Yönetmelikte yenidoğanların güvenliğine ilişkin de düzenlemelere yer verildi. Buna göre ebe, yenidoğanın yaşama bulgularını değerlendirecek, kimliklendirecek ve gerekli güvenlik önlemlerini alacak. “Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği” ile de hastaneler arasındaki organizasyon güçlendirilecek. İl sağlık müdürünce belirlenen ve en az üç, en fazla yedi üyeden oluşacak kurul, sağlık tesislerinde sunulan hizmetlerin etkin yürütülmesini sağlayacak.


#sağlık
#anne
#ebe

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