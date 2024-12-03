Okullarda yeni tehlike 'puf': Salgın patladı meyve suyu kutularında gizleyip sınıflara kadar sokuyorlar

Yasa dışı yollarla üretilen ve okullarda hızla yayılan 'puf'lar, gençler için büyük bir tehdit oluşturuyor.
Türkiye’de yasak olmasına rağmen lise, ortaokul hatta ilkokul öğrencileri arasında bile hızla yayılan elektronik sigara kullanımı büyük tehdit oluşturuyor. Uzmanlar, bu cihazların bağımlılık yapıcı etkileri ve kimyasal içerikleri konusunda aileleri ve öğretmenleri uyarıyor. Okullara meyve suyu kutularında gizlenerek sokulan bu cihazlar ülke çapında büyük sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor.
Kullan-at tipi elektronik sigaralar (puff barlar) okullarda gittikçe yaygınlaşıyor.
İlkokul öğrencilerine kadar düşen bu rengarenk elektronik sigaralar büyük tehdit oluşturuyor.
Uzmanlar Türkiye’de yasak olmasına rağmen hızla artan elektronik sigara kullanımı, bu cihazların bağımlılık yapıcı etkileri ve kimyasal içerikleri konusunda aileleri ve öğretmenleri uyarıyor.
Okullara meyve suyu kutularında gizlenerek sokulan bu cihazlar halk sağlığı açısından büyük tehdit oluşturuyor.
Yeni zula yöntemleri deşifre oldu
Elektronik sigaralar, "puf" olarak da bilinen meyve aromalı seçeneklerle gençlerin ilgisini çekiyor. Bazı öğrenciler, bu cihazları meyve suyu kutularında gizleyerek okullara sokuyor ve kullanıyor.
Bir öğretmen,
"Okulda meyve aromalı bir koku yayılmaya başladı. Elektronik sigara kullanımı o kadar yaygın ki neredeyse her öğrenci içiyor. Öğrenciler sürekli yeni yöntemler buluyor. Bu zula yöntemini okul yönetimiyle paylaşmayı düşünüyoruz."
dedi.
Uzmanlardan gençlere ve ailelere uyarı
Psikolog Irmak Kerimoğlu, elektronik sigaraların taşıdığı riskler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"Elektronik sigaraların kolay taşınabilir olması ve meyve kokusuyla fark edilmesinin zor olması, gençler arasında kullanımını cazip hale getiriyor. Ancak bu cihazlar sigara bağımlılığı gibi başka bağımlılıkları tetikleyebilir ve içerdiği kimyasallar gençleri daha zararlı maddelere yönlendirebilir."
dedi.
Kimyasal risk ve bağımlılık tehlikesi
Uzmanlara göre, elektronik sigaraların içerdiği kimyasal maddeler tam olarak bilinmiyor. Özellikle yasa dışı yollarla üretilen bu cihazlar, gençler için büyük bir sağlık tehdidi oluşturuyor. Ayrıca
elektronik sigara kullanımının bulaşıcı bir etkisi olduğu, bir öğrencinin diğerlerini de bu alışkanlığa teşvik edebileceği ifade ediliyor.
Ebeveynlere büyük görev düşüyor
Eğitimciler ve uzmanlar, bu sorunun çözümünde ailelerin rolüne dikkat çekiyor.
Elektronik sigara kullanımının çocuklar arasında yayılmasını engellemek için ebeveynlerin çocuklarıyla açık bir iletişim kurması ve bu cihazların zararlarını anlatması gerektiği belirtiliyor.
Elektronik sigaraların meyve aromalarıyla gençlere hitap etmesi, onları daha cazip hale getiriyor.
Bu cihazlar, hem bağımlılık yaratıcı etkileri hem de uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilecek kimyasal içerikleri nedeniyle sadece kullanıcıları değil, çevresindekileri de tehdit ediyor.
#okul
#tehlike
#ilkokul
#lise
#elektronik sigara