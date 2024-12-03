Okullarda yeni tehlike 'puf': Salgın patladı meyve suyu kutularında gizleyip sınıflara kadar sokuyorlar

"Elektronik sigaraların kolay taşınabilir olması ve meyve kokusuyla fark edilmesinin zor olması, gençler arasında kullanımını cazip hale getiriyor. Ancak bu cihazlar sigara bağımlılığı gibi başka bağımlılıkları tetikleyebilir ve içerdiği kimyasallar gençleri daha zararlı maddelere yönlendirebilir."