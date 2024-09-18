Elektronik sigaralar 'yasağa' rağmen internetten satılmaya devam ediyor! Ailelerden daha katı önlemler alınması için çağrı

Türkiye'de 2020 yılında ithalatı yasaklanan ve internet üzerinden satışına izin verilmeyen elektronik sigara, elektronik nargile gibi ürünler ile bunların kullanımına yönelik cihazlar, parçalar ve solüsyonlar, yasağa rağmen dijital platformlarda hala satışa sunuluyor.

Yasal düzenlemelere aykırı olmasına karşın