Kanun taslağında son aşamaya gelindi: Nargile de zararlıdır

Tütün ve alkol alışkanlıklarını azaltmak isteyen hükümet, yeni kanun hazırlığında son aşamaya geldi. Bu kapsamda alkol ve tütün mamullerinin özendirilmemesi için nargilelere sigara paketlerinde olduğu gibi giydirmeler yapılacak. Tabanı hariç nargile şişeleri üzerine, şişelerin ağız bölümünden başlayacak şekilde yüzey alanının yüzde 65’inden az olmamak üzere, özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten resimli ve yazılı sağlık uyarıları veya mesajlar konulacak. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde nargilelerin dış kısmına giydirilebilecek. Kanun taslağının kısa süre içinde TBMM’ye gelmesi bekleniyor.





TÜTÜN İŞLEMİNE ÇİFTE İZİN ŞARTI

Tütün mamulü üreticileri ile tütün işleme tesisi bulunanlar tarafından ithalat ve ihracatlarda, Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmadan önce Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ön izin alınması zorunlu hale getirilecek. Yapılacak olan ticaretlerin tamamı öncesinde numune verilerek Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay alacak ardından ticareti için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunabilecek. Bunun yanı sıra tütün işleme tesisi bulunanlar tarafından yapılan şark tipi tütün ithalatı dışında şark tipi tütünler ile tütün tozunun ithalatı yasaklı kalacak.





ELEKTRONİK SİGARA SATANA HAPİS

Elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarını yurt içerisinde ticari amaçla; üreten, satan, satışa arz eden, bulunduran ve nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilecek. Marketlerde dahi bulunmaya başlayan elektronik sigaraların bu yolla azaltılarak bitirilmesi hedefleniyor.





ALKOLLÜ İÇKİLERE PERDE

Kanun taslağındaki metne göre, alkol üreten, ithal eden, satışını gerçekleştirenler satışını yaptığı alkolün hiçbir şekilde anımsatacak amblem, logo, alamet ya da işaretlerini çağrıştıran hiçbir şeyi işyeri ve pazarlama araçlarının üzerinde, dükkânın içerisindeki dolaplarda, vitrinlerinde ve etkinlik alanlarında gösterilemeyecek.





SİSTEMİ KULLANMAYANA KAPATMA CEZASI

Alkol ve alkollü içki tesislerinde kullanma zorunluluğu getirilen sistemleri kurmayanlara da büyük cezalar geliyor. Alkol Takip Sistemi (ATS) kapsamında uygulanan mühürleri bozanlara, sisteme fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek iletilmesi gereken verinin iletilmesini önleyenlere veya bu verileri değiştirerek iletenlere, alkol ve alkollü içki ticaretinin Bakanlık tarafından sağlanacak elektronik sistem üzerinden yürütmeyenlere 10 milyon Türk lirası idari para cezası verilecek. Aynı hatanın beş yıl içinde tekrarlanması halinde üretim ve ithalat faaliyetlerine ilişkin belgeler iptal edilecek.



