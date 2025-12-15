Ege Yapı TÜBİTAK destekli konutlarda karbon salımının azaltılması AR-GE Projesi kapsamında prototip aşamasına geçiyor

“Ege Yapı ile TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiğimiz ‘Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Konutlarda Karbon Salımının Azaltılması Projesi” her bir konut üretiminde karbon salımını yüzde 10 azaltmayı ve enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor. Bu girişimin, hem ülkemizde hem de dünyada sürdürülebilir yaşam çözümlerine katkı sunmayı amaçlayan ilk proje olması nedeniyle de oldukça önemli gelişmelere yol açması bekleniyor. BIM çerçevesinde üretilen projenin gerek ülkemiz gerekse dünyamız için iklim değişikliğine katkı sağlayacak bir proje olarak konut üretimi ve gayrimenkul sektörüne, inşaat malzemeleri üretim sektörüne ve mimarlık sektörüne önemli vizyon katması bekleniyor. Projenin ulusal bir proje olması yönünde girişimlerin olduğunu belirten Ersen, ayrıca Dünya Bankası ve EBRD gibi kuruluşlardan da projeye hibe alınmasının önemli bir gelecek vizyonuna imza atılabileceğini düşünüyoruz.