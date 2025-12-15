Ege Yapı TÜBİTAK destekli konutlarda karbon salımının azaltılması AR-GE Projesi kapsamında prototip aşamasına geçiyor

Ege Yapı, iştiraki Kapasite AŞ: üzerinden hayata geçirdiği TÜBİTAK destekli proje kapsamında konutların tüm yaşam döngüsünde karbon salımını azaltmaya yönelik yürüttüğü analiz ve modelleme çalışmalarının ara sonuçlarını açıkladı.
Dr. Haldun Ersen liderliğinde ilerleyen proje; BIM modellemesi çerçevesinde, geliştirilen bir yazılım olan ROR 360 ile konutlarda karbon salımı ile enerji verimliliğinin ölçümü yapılıyor. Proje kapsamında mimari tasarımdan malzeme seçimine, bina kabuğundan işletme süreçlerine kadar tüm aşamaları ölçen ve değerlendiren ROR 360, karbon salımını azaltan ve enerji verimliliğini arttıran malzemeler ile tasarım modellerini entegre ederek (Revit) ilk fazda konut prototipinde yüzde 10 karbon salımının azaltılması hedefleniyor.
Gayrimenkul sektöründe 20 yıldır güvenilir projelere imza atan Ege Yapı, TÜBİTAK destekli “Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Konutlarda Karbon Salımının Azaltılması Projesi” kapsamında yürütülen araştırmanın ara aşama bulgularını paylaştı. Şehircilik, yapı teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanlarındaki gelişmeleri bilimsel yöntemlerle ele alan proje, konutların tüm yaşam döngüsünde karbon salımını azaltmayı hedefliyor.
2023 yılında başlatılan çalışma, proje yürütücüsü Dr. Haldun Ersen liderliğinde ilerliyor. Analiz ve modelleme temelli proje; mimari tasarımdan malzeme seçimine, bina kabuğundan elektrik-mekanik sistemlere, inşaat sürecinden işletmeye kadar tüm aşamalarda karbon salımını minimize etmeye yönelik yenilikçi çözümler geliştiriyor. Projenin ilk faz hedefi, her bir konut üretiminde karbon salımını %10 ‘ a kadar azaltmak olarak belirlendi.
Proje, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI), GEF, UNEP ve Dünya Yeşil Bina Konseyi tarafından yürütülen Sıfır Karbon Binalar inisiyatifi ile aynı yönde ilerliyor. Avrupa Birliği’nin 2050 karbon nötr vizyonu doğrultusunda Türkiye’de tüm sektörlerde beklenen dönüşüm sürecinde, küresel karbon salımının yaklaşık %40’ını oluşturan bina ve yerleşimlerin kritik rolüne dikkat çekiliyor.
Dr. Haldun Ersen’ in proje yürütücülüğünde yazılım ekibi ve Ege Yapı tasarım ekibinin geliştirdiği model, Türkiye’nin farklı iklim bölgelerine uyarlanabilir yapısıyla öne çıkıyor. Saha verileri, İstanbul’a özgü tip projeler üzerinden değerlendirilerek düşük karbonlu tasarım alternatifleri ortaya konuyor.
“Prototip üretime geçiyoruz”
“Geliştirdiğimiz yazılım ve prototip konut modeli, Türkiye’nin farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilen sürdürülebilir çözümler üretiyor. Çevresel etkisi düşük malzeme kullanımını esas alan bir anlayışla ilerliyoruz. İstanbul özelinde yaptığımız tip proje analizleriyle karbon salımını etkileyen tüm parametreleri inceliyor, enerji tüketimini azaltan tasarımlar üzerinde çalışıyoruz. Bu süreçte geliştirdiğimiz ROR360 yazılımı ile düşük karbonlu konut modelleri üzerinde tasarım ve analiz çalışmalarını başlattık. İlk prototip İstanbul’da üretilecek. Proje tamamlandığında Türkiye’nin düşük karbonlu şehirler hedefi için önemli bir katkı oluşacağını öngörüyoruz.”
Ege Yapı hakkında
2006 yılında kurulan Ege Yapı, gayrimenkul sektöründe sektöre yön veren projelere imza atmaktadır. Ulusal ve uluslararası arenada kazandığı deneyim ve başarılarıyla, konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim kurumları gibi farklı alanlarda 2 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanına ulaşmıştır. Her projede yüksek kaliteyi, yenilikçi mühendislik anlayışını ve sürdürülebilirlik hedeflerini ön planda tutarak, yaşam alanlarına değer katmaktadır.
Ege Yapı, yalnızca gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik alanlarında değil, aynı zamanda anıtsal eserlerde restorasyon ve renovasyon gibi önemli projelere de imza atmaktadır. Bu projelerle çevreye ve şehircilik planlamasına katkı sağlamakta, topluma faydalı projeler yaratmaktadır.
Yenilikçi bakış açısı ve ileri teknolojiye dayalı yönetim anlayışıyla sektördeki farkını ortaya koyan Ege Yapı, güçlü profesyonel kadrosu ile projelere devam etmektedir. Şirket, A sınıfı enerji belgeli projeler geliştirmeyi sürdürerek, sürdürülebilir yaşam alanları yaratmakta ve projelerinin değerini sürekli olarak artırmaktadır.