Eğitimci ve yazar Dursun Ali Taşçı vefat etti

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Yönetim Kurulu üyesi ve yazar Dursun Ali Taşçı, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Yazarın vefatına dair AA muhabirine açıklama yapan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Taşçı için, "Ömrünü eğitime ve maarif davasına adayan ve ömrü boyunca çok genç yetiştiren önemli bir ağabeyimizdi. Eğitimci olmakla birlikte bir münevverdi, çok sayıda eserler kaleme aldı." dedi.

Taşçı'nın inancı uğruna bedel ödeyen samimi bir Müslüman olduğunu dile getiren Bıyıklı, "Memleket sevgisiyle dolu çok değerli bir insanı kaybettik. İdeal bir eğitim sisteminin rüyasını görüyor ve bu konuda fikirler beyan ediyordu. Hayırlı eserler bıraktı, amel defteri kapalı kalmayacaktır. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Dursun Ali Taşçı'nın cenazesi, yarın Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından memleketi Rize'nin Pazar ilçesinde toprağa verilecek.

Dursun Ali Taşçı kimdir?

Emekli edebiyat öğretmeni Dursun Ali Taşçı, 1955 yılında Rize iline bağlı Pazar ilçesinin Tütüncüler Köyü'nde dünyaya geldi.

Öğretmen okulu ve Eğitim Fakültesi Türkçe bölümü mezunu olan Taşçı, uzun yıllar ülkemizin çeşitli yörelerinde bir dönem sınıf öğretmenliği ve sonra da Edebiyat Öğretmenliği yaptı.

1989 yılında Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla Fransa'ya Türkçe Öğretmeni olarak gitti ve orada altı yıl kaldı.

Ayrıca Çay TV'de "Nokta" isimli bir edebiyat programı yaptı.

Mesnevî Okuma Dersleri ve "Mevlâna ve İnsan" konulu konferanslar verdi.

Yazılı Basında ilk şiiri "Ezan Çağının Nesli" 1975 yılında Milli Gazete'de yayımlandı. Hemen ardından Milli Gazete'ye gönderdiği ve gazetenin arka sayfasını kaplayan deneme de yazarın yayınlanmış ilk yazısıdır.

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