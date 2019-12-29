En yüksek ceza usulsüz muayeneye

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 22,58 zamlı uygulanacak. Buna göre, 2020’de en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 104 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza ise 32 bin 719 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak.

KEMER TAKMAYANA 132 LİRA CEZA

Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlardan çöp atanlar ve araçlarda yüksek seste müzik açanlar, 132 lirayla cezalandırılacak. Engellilere ait alanlara park edenlere 264 lira ceza kesilecek.

YAYAYA YOL VERMEYENE 598 LİRA CEZA

Araçlarına nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda tescil plakası takmayan, farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlara 505 lira ceza kesilecek. Hız sınırlarını yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşan, şerit izleme kurallarına uymayan, takograf ve taksimetre kullanmayan, emniyetsiz araç kullanan, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan ve buralardan geçmek üzere olan yayalara öncelik vermeyenler 598 lirayla cezalandırılacak.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE BİN 228 LİRA

Alkollü olarak araç kullandığı ilk kez tespit edilen, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştiren, ters istikamette araç süren, emniyet şeridi ihlali yapan ve hız sınırlarını yüzden 50’den fazla aşan sürücüler bin 228 lirayla cezalandırılacak.

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DRİFTE 6 BİN LİRA

Sahte ya da başka bir araca ait plakayı takan veya kullananlar, 6 bin 129 lira cezayı ödemek zorunda olacak. Drift/spin atarak trafiği tehlikeye düşürenlere 6 bin 141 lira ceza kesilecek. Bu arada kesilen para cezasını 15 gün içinde ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.

ÇAKARA GEÇİT YOK

Yetkisi olmadığı halde aracında “çakar”kullanan kişilere bin 228 lira ceza kesilecek. Ayrıca, üzerinde “çakar” bulunan başkasına ait bir aracı kullanan kişinin tespiti halinde ise sürücü ve araç sahibine aynı miktar ceza ayrı ayrı uygulanacak.