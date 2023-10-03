ENKA Sanat’ta kış sezonu başlıyor

Sezon, 17 Ekim’de alternatif müziğin önde gelen seslerinden Ceylan Ertem, bağlama ve kopuz sanatçısı-besteci Coşkun Karademir ve gitarist ve besteci Cenk Erdoğan’dan oluşan Yekpare Trio konseriyle başlayacak. Yıl sonuna kadar sürecek programda, Cumhuriyet’in 100. yılı da bir dizi etkinlikle kutlanacak. “Cumhuriyet Turnesi” kapsamında piyanist Ayşe Deniz Gökçin, 18 Ekim’de piyanist ve besteci Burçin Büke ile opera sanatçısı Güvenç Dağüstün 20 Ekim’de sahne alacak. ENKA Sanat yeni sezonda da Borusan Quartet, Kerem Görsev, Boğaziçi Gençlik Korosu, Cihat Aşkın ve Jerfi Aji’nin konserlerine ev sahipliği yapacak. Detaylar için ENKA Sanat’ın web sitesi ziyaret edilebilir.