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Hayat

Eric Clapton Filistin’i gitarında taşıyor

İngiliz gitarist ve besteci Eric Clapton, Newcastle’daki konserine Filistin bayrağı desenli gitarıyla çıktı. Filistin destekçisi Clapton, şarkısını seslendirirken, Gazze’deki soykırımın görüntüleri dev ekranlara slayt olarak yansıtıldı.

04:00 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 03:29 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İngiliz Blues gitaristi ve besteci Eric Patrick Clapton, 9 Mayıs’ta Newcastle Utilita Arena’da gerçekleşen konserine Filistin bayrağı baskılı gitarıyla çıktı. Bugüne kadar The Yardbirds, Bluesbreakers, Cream, Blind Faith, Derek and Dominos gibi gruplarda gitarist olarak yer alan Clapton, 1992’de çıkardığı “Tears In Heaven” isimli şarkıyla 6 dalda Grammy ödülü kazanmıştı. Clapton, İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukları onurlandırmak için konserlerine “Filistin Gitarı” olarak adlandırdığı enstrümanıyla çıkıyor. 79 yaşındaki şarkıcı, gitar endüstrisinin önemli markası Fender tarafından üretilen gitarını 8 ve 14 Aralık’taki Londra konserlerinde de kullanmıştı. Filistin’e verdiği destekle bilinen “Slowhand” lakaplı sanatçı, 8 ve 14 Aralık’taki konserlerini, Gazzelilere tıbbi yardım sağlamak amacıyla özel olarak düzenlemişti.

ALBÜMÜN GELİRİ GAZZELİ ÇOCUKLARA

Clapton ilk olarak 17 Kasım’da YouTube kanalında ve sosyal medya hesabında “Voice of a Child" adlı enstrümantal bir parça yayınladı. Şarkının klibinde, İsrail saldırılarından etkilenen Filistinli çocukların yürek burkan görüntülerinin yanı sıra çeşitli ülkelerdeki Filistin yanlısı protestolardan kesitler yer alıyor. Gitaristin, Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için sınırlı düzenlediği özel konserin kaydı ise geçtiğimiz ay “To Save a Child – In Aid of the children of Gaza” başlığıyla dijital platformlarda yayınlandı. Albümden elde edilecek gelir Gazze'deki çocuklara bağışlanacak.




#Gazze
#Filistin
#Eric Clapton
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