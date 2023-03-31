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Hayat

Eriyen buzullar akıntıları yavaşlatacak

Antarktika çevresindeki buzuların erimesinin, 2050 yılından sonra büyük bir derin okyanus akıntısının yavaşlamasına neden olacağı ve bunun da dünyanın iklimini yüzyıllar boyunca değiştirebilecek ve deniz seviyesinin yükselmesini hızlandırabilecek olayları tetikleyeceği bildirildi.

04:00 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Eriyen buzullar akıntıları yavaşlatacak.

Eriyen buzullar akıntıları yavaşlatacak.

30 yılda yüzde 40

New South Wales Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, sera gazı emisyonlarının bugünkü seviyelerde devam etmesi durumunda, okyanusun en derin kısımlarındaki akıntının otuz yıl içinde yüzde 40 oranında yavaşlayabileceğini öne sürüyor. Bu durum, deniz seviyesini yükseltecek, hava durumunu değiştirecek ve deniz yaşamını hayati besin kaynaklarından mahrum bırakabilecek bir dizi etki yaratabilir.

4 bin metrenin altında inceleme

Avustralyalı bilim adamları, Antarktika’nın kıta sahanlığından aşağı inen ve dünyanın dört bir yanındaki okyanus havzalarına yayılan soğuk, tatlı ve yoğun sulardan kaynaklanan 4 bin metrenin altındaki derin okyanus akıntısını inceledi. Araştırmaya konu olan bu inceleme sonucu, tüm derin okyanus akıntısının mevcut yörüngesinde çökmeye doğru ilerlediği bildirildi.




#Antartika
#Avustralya
#New South Wales Üniversitesi
#Araştırma
1 saat önce
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