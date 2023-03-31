Eriyen buzullar akıntıları yavaşlatacak.

New South Wales Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, sera gazı emisyonlarının bugünkü seviyelerde devam etmesi durumunda, okyanusun en derin kısımlarındaki akıntının otuz yıl içinde yüzde 40 oranında yavaşlayabileceğini öne sürüyor. Bu durum, deniz seviyesini yükseltecek, hava durumunu değiştirecek ve deniz yaşamını hayati besin kaynaklarından mahrum bırakabilecek bir dizi etki yaratabilir.