Eriyen buzullar akıntıları yavaşlatacak.
30 yılda yüzde 40
New South Wales Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, sera gazı emisyonlarının bugünkü seviyelerde devam etmesi durumunda, okyanusun en derin kısımlarındaki akıntının otuz yıl içinde yüzde 40 oranında yavaşlayabileceğini öne sürüyor. Bu durum, deniz seviyesini yükseltecek, hava durumunu değiştirecek ve deniz yaşamını hayati besin kaynaklarından mahrum bırakabilecek bir dizi etki yaratabilir.
4 bin metrenin altında inceleme
Avustralyalı bilim adamları, Antarktika’nın kıta sahanlığından aşağı inen ve dünyanın dört bir yanındaki okyanus havzalarına yayılan soğuk, tatlı ve yoğun sulardan kaynaklanan 4 bin metrenin altındaki derin okyanus akıntısını inceledi. Araştırmaya konu olan bu inceleme sonucu, tüm derin okyanus akıntısının mevcut yörüngesinde çökmeye doğru ilerlediği bildirildi.