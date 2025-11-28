Erkan Tan AKİT TV'ye transfer oldu: Ünlü sunucu pazartesiden itibaren Ana Haber’de

Akit TV yönetimi, Erkan Tan’ın pazartesi günü itibarıyla Ana Haber bültenini sunmaya başlayacağını duyurdu. Tan, hafta içi her gün saat 18.30’da canlı yayında ekrana gelecek ve günün öne çıkan başlıklarını, siyasetten ekonomiye, dış politikadan sosyal hayata kadar pek çok konuyu kendine özgü yorumlarıyla izleyiciye aktaracak.





'Milletimizin ekranı olan bir kanalda anlatmaya devam edeceğim'

Yeni adresiyle ilgili değerlendirmede bulunan Erkan Tan, Akit TV ailesine katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Türkiye’nin ve milletimizin sesini, gündemini ve derdini yine milletimizin ekranı olan bir kanalda anlatmaya devam edeceğim” mesajını verdi.



