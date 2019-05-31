Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Eşiyle metrelerce yükseklikteki minarelerde tamir ve bakım yapıyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AKTÜEL

Eşiyle metrelerce yükseklikteki minarelerde tamir ve bakım yapıyor

Eşiyle metrelerce yükseklikteki minarelerde tamir ve bakım yapıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Selma Yalçın (48), eşi Hasan Yalçın (69) ile birlikte, yerden metrelerce yükseklikte, minarelerin tamir ve bakımını yapıyor.

Haber Merkezi DHA
. 3 çocuk annesi Selma Yalçın, pek çok insanın çıkmaya dahi cesaret edemeyeceği yükseklikte, eşine yardım ediyor. Yalçın, tamir, ve boya badana yapıyor.
. 3 çocuk annesi Selma Yalçın, pek çok insanın çıkmaya dahi cesaret edemeyeceği yükseklikte, eşine yardım ediyor. Yalçın, tamir, ve boya badana yapıyor.

Burhaniye'de yaşayan Selma ve Hasan Yalçın çifti, gelen talep üzerine yurdun değişik yerlerinde camilerin minarelerinin tamir, bakım ve boyasını yapıyor. 9 yıldır bu işi yaptığını belirten Selma Yalçın, "Eşime yardım ederken bu işi öğrendim. Tamir ve boya işlerini yapıyoruz. İşimi severek yapıyorum. Kocam yaşından dolayı işi bıraksa da ben devam ettireceğim. Çünkü işimi seviyorum. Çalışmanın kadını, erkeği olmaz" dedi.

Minarelerde 56 yıldır çalıştığını anlatan Hasan Yalçın ise, "Eskiden, yeni minareler yapıyordum. Şimdi ise tamir ve boya işleri yapıyoruz. Eşim de 9 yıldan beri yardım ediyor. Ben yaşlandım artık. Ben işi bırakınca eşim devam ettirecek. Yörede bizim adımız minareciye çıktı. İşimizi seviyoruz” diye konuştu.

Kadir Gecesi: Kur'an ile şereflenen gece
HAYAT
Kadir Gecesi: Kur'an ile şereflenen gece

Nusret'in videosuna İzzettin Usta'dan israfsız karşılık
HAYAT
Nusret'in videosuna İzzettin Usta'dan israfsız karşılık

Mavera ödülleri sahiplerini buldu
HAYAT
Mavera ödülleri sahiplerini buldu
Minibüs faaliyetlerini durdurdu

Minibüs faaliyetlerini durdurdu

İstanbul'da sarı ve turkuaz taksi ile hizmet sunacak.
KPSS ve mezuniyet müjdesi

KPSS ve mezuniyet müjdesi

Binlerce polis alımı için yeni takvim belli oldu.
Sağanakgeçişlerine dikkat

Sağanak
geçişlerine dikkat

Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
'Dersim' soruşturması

'Dersim' soruşturması

​İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.
Tarifsiz duygular

Tarifsiz duygular

Göztepe'nin Süper Lig'e tutunduğu penaltı anı.
Cezasız<br>geçebilecekler

Cezasız
geçebilecekler

​İstanbul Büyükşehir Belediyesi teklifi kabul etti.
Böyle anne<br>olmaz olsun

Böyle anne
olmaz olsun

Şırıngayla çamaşır suyu verip ölmesini beklemiş.

Müjde üstüne müjde

Müjde üstüne müjde

Binali Yıldırım, vaatlerini 3 ana başlıkta paylaştı.

ABD'nin<br>Türkiye açıklaması

ABD'nin
Türkiye açıklaması

​​Riski azaltmak için çabamız sürüyor.
Yoğunluk<br>şimdiden başladı

Yoğunluk
şimdiden başladı

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ seferlerini artırdı.
Velayeti vermiyor

Velayeti vermiyor

​Almanya, Türk ailesinin elinden bebeklerini aldı.
Çok hızlı<br>şekilde alınacak

Çok hızlı
şekilde alınacak

​Adalet Bakanı, yargı reformunun detaylarını anlattı.
Erteleme haberleri<br>gerçek değil

Erteleme haberleri
gerçek değil

​Bakanlık, S-400'le ilgili söylentileri yalanladı.
İsrail durmuyor

İsrail durmuyor

​Bir Filistinli daha Aksa yolunda şehit oldu.
CHP kazanırsa <br>rövanşizm <br>egemen olacak

CHP kazanırsa
rövanşizm
egemen olacak

Bakan Soylu, Yeni Şafak'ın sorularını yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.