Eski basmalar gün ışığına çıkarılmayı bekliyor

Babasına ait basma dükkanında 1959 tarihine kadar çalıştığını ve babası rahmetli olunca da dükkanı kendisinin çalıştırdığını ifade eden Toklu, "Konya’nın Doğanhisar ilçesinde babamın basma dükkanı vardı. Ortaokul son sınıfına kadar babam ile birlikte çalıştım. Ondan mesleğe dair çok şeyler öğrendim. Babam rahmetli olunca askere gidinceye kadar basma dükkanını ben çalıştırdım.

Basma tarihi giysiler üzerine deneyim kazandım. O zamanlarda iç Anadolu da fazla basma yoktu. Ekseriyette Osmanlı giysileri giyilirdi. Sarı alaca, siyah alaca, simsime, kema, rahvancı, hurşidiye ,meydaniye gibi fazla enli olamayan, paket halinde olan ve genelde

Antep yöresinden gelen kumaşlarla elbiseler dikilirdi. Doğanhisar ilçesin de basma üzerine çalışmalarımı yoğunlaştırdım. Daha sonra ilçede halk kütüphanesinde memur oldum. Halk Kütüphanesinde çalıştığım sürece de basma üzerine olan ilgim hep devam etti. Basmalara baktığım zaman eski giysilere dair hangisi varsa tamamını tanırım.

Babamdan öğrendiğim şekliyle meraklı olduğum için basma ve eskiye ait giysileri de araştırarak bilgiler edindim. Kumaşın cinsi, giysilerin isimlerini baktığım da tanır ve tarif edebilirim” diye konuştu.

Sergilenmesi gerekiyor

İstanbul ve Ankara Milli Kütüphanelerde de görev yaptığını ifade eden Toklu, Kültür Bakanlığın eskiye dair kumaş ve giysilerin gün ışığına çıkarılması yönün de bir çalışma yürütülmesi halin de katkı sağlamaya hazır olduğunu belirterek, öncelikle yörelerde eski kumaş ve giysilerin bulup buluşturup bir yerde sergilenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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