Etem Çalışkan Hoca ve Fuat Bayramoğlu'nun dört rubaisi

ÖMER ADİL ATASOY





Hattat Etem Çalışkan Hocanın Vefatı Anısına... Etem Çalışkan Hoca 2 Şubat 2025 Cumartesi günü Ebedi aleme intikal etti. Allah rahmeti ile karşılasın, ailesine, sevenlerine ve talebelerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum. Etem Çalışkan hocayı, hattat Ali Toy ile birlikte hazırlayıp Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Teşhir Salonu’nda sergilenen Yunus Emre Hazretlerinin şiirlerinden esinlenerek hazırladıkları yeni Türk hat sanatımız ve Türk harfleri ile oluşturulan yazı, resim, imge boyutuna eklenen söz, mana ve ruhumuza hitap etmesi bakımından çok ilgimi çeken sergide tanımıştım. Sergi sonrası kısa görüşmemizde bu tanışıklığı sürdürmek isteğimizi teyit etmiştik. Bu tanışıklıktan sonra İstanbul’da birçok defa buluşup görüşme imkanı buldum.





Toros yaylalarının çocuğu idi

Toros yaylalarının çocuguydu

Etem Hoca Tarsuslu idi ve Toros yaylarının çocuğu bir Türkmen beyi olarak Anadolu’nun iki önemli sesine ve ruhuna gönlünü kaptırmıştı. Bunlardan ilki Yunus Emre Hazretleri, diğeri ise Torosların yiğit çocuğu Karacaoğlan idi. Değerli okuyucu, bu yazının içinde Rahmetli Fuat Bayramoğlu’ na ait dört rubai değerli birer misafir ve ziynet olarak yer alıyor. Bu dört rubai çok özel bir anın; bir buluşmanın, mutlu bir tevafuk eseri ortaya çıkardığı değerli bir emanet.

Fuat Bayramoğlu üstadın kendi el yazısı ile yazıp hattat Emin Barın’a ithaf ve teslim ettiği; Rahmetli Emin Barın’dan da talebesi Hattat Etem Çalışkan Hocaya intikal eden bu dört güzel rubai, “Yunusça Divan” ismini verdiğimiz naçiz çalışmamızın inşallah ziyneti olur. “Yunusça” düşünce ve duygularımızın paylaşılıp, bereketlenmesine Allah’ın lütfuyla vesile olur.





Etem Hoca’yla Beşiktaş’ta buluştuk

Hacı Bayramı Veli evladından Rubai Ustası Fuat Bayramoğlu tarafından kendi el yazısı ile dört küçük kağıt yaprak üzerine bizzat yazılarak, Hattat Emin Barın Üstada ithaf içeren ve teslim edilen bu dört adet rubai, 20 Temmuz 2016 Pazartesi günü Etem Çalışkan Hoca ile Beşiktaş’taki beraberliğimiz sırasında tevafuk eseri gün san’atkaryüzüne çıktı. Yunusça Divanın baskıya hazırlanması konusunda düşüncelerini almak ve çoktan beri görüşemediğimiz için buluşmak maksadıyla Beşiktaş sahilinde yapmayı kararlaştırdığımız toplantıya giderken Fuat Bayramoğlu merhumun vefatından sonra muhterem eşi Nesteren Hanımefendi tarafından özenli bir şekilde hazırlanarak tezhipli ve minyatürlü olarak baskısı yapılan “Rubailer” isimli kitabı örnek olarak yanıma almıştım.

Buluşmamızın selamlaşma ve hal hatır sorma faslından sonra Fuat Bayramoğlu’nun “Rubailer” isimli bu şirin, güzel kitabını çantamdan çıkarıp masanın üzerine koydum. Etem Hoca’ya ve orada birlikte olduğumuz değerli minyatür sanatçımız Gülçin Anmaç Hanımefendi tarafından önceden hazırlanan Yunusça Divan’ın kitap kapağı olarak düşündüğümüz “Sabiha Hanım Korusu Çeşmesi” konulu minyatür çalışması ve Yunusça Divanın içinde, kitap başlıklarından hemen sonra yer almasını düşündüğümüz diğer minyatürler, kitabın boyutları ve basım şekli konusunda düşüncelerini alıp, bilgi verirken Etem Hoca birden heyecanlandı, elini sağ cebine saldı ve dört küçük kağıt parçası çıkardı. Küçük kağıtlar üzerine Fuat Bayramoğlu’nun el yazısı ile yazdığı ve Etem Hocanın Hocası Rahmetli Emin Barın’a ithaf ederek verdiği dört rubai’yi bana ve Gülçin Hanıma gösterdi. Gerçekten çok şaşırdık. Böylesi bir tevafuk az rastlanır bir şeydi. Böylece hem büyük rubai ustası Fuat Bayramoğlu’nu hem de Emin Barın’ı rahmetle yad edip, anmış olduk.

Prof. Dr. Ömer Adil Atasoy, Etem Çalışkan ve Gülçin Anmaç.

Etem Hoca, bu rubailer kendisine tevdi edildikten sonra ilk defa, Emin Barın Hocanın vefatı dolayısıyla düzenlenen ve Fuat Bayramoğlu’nun da bulunduğu toplantıda kısa bir konuşma 9yaptıktan sonra günün anlamına uygun olarak, hazır bulunanlara hitaben okumuş. Çok uygun bir zamanda ve hoş bir eda ile yapılan bu okumadan dolayı Fuat Bayramoğlu ve katılımcılar çok memnun olmuşlar.

Aradan geçen zaman içinde, bu dört rubainin yazılı olduğu küçük kağıtlar uzun müddet hep Etem Hocanın evinde, kütüphanesinin bir köşesinde beklemiş, ta ki o güne kadar.

Etem Hoca bu tevafuk karşısında şaşkın! “Hiç sebepsiz bir insiyak ile bugün sizlerle buluşmak için Beşiktaş’a gelirken her ne dense rubaileri yanıma aldım ve cebime koydum” diyor. Biz de Gülçin Hanımla şaşkınlık içinde Etem Hocanın cebinden çıkardığı rubailerin yazılı olduğu küçük kağıtları seyrediyoruz. Fuat Bayramoğlu’nun “Rubailer” kitabında yer almayan belki nice rubai gibi bu dört güzel rubai de sanki “Bizlerin de bilinme, okunmaya hakkı var, unutulmak istemiyoruz” dercesine o gün orada ortaya çıkıveriyorlar.

Bu güzel tevafuktan sonra, bir’den dört’e kadar numaralanmış olan rubailerin Etem Hoca tarafından sırasıyla okunması toplantıya ayrı bir renk ve coşku katıyor. Etem Hoca, “Üstadım, bu rubailer Yunusça Divan’ın içinde münasip bir yer bulsun ve yayınlansın” diyor.

Etem Çalışkan Hoca’nın bu temennisi ve izni gereği biz de Yunusça Divan’ın takdim kısmında, hem Fuat Bayramoğlu’nun Ruhaniyetinin, hem de Muhterem eşi Hanımefendi ve Ailesinin bu yayınlamaya rıza göstereceği düşüncesiyle, Ankara’mızın manevi sahibi Hacı Bayramı Veli neslinden gelen bir zatı muhteremin; Eskişehir’in manevi sahibi, Hak Aşığı Sivrihisarlı Yunus Emre Hazretlerinin Hak ve sevgi yolunun bendesi bu acizin duygularının ifadesi olan “Yunusça Divan” da bir araya gelmiş olmasının bahtiyarlığını yaşıyorum. Böyle bir birlikteliği nasip eden Allah’a şükür ve minnetlerimi sunuyorum.

Etem Çalışkan Hocamıza tekrar Allah’tan rahmet dilerken; Fuat Bayramoğlu tarafından kendi el yazısı ile yazılıp Üstat Emin Barın’a ithaf edilen ve gün yüzüne çıkmalarına vesile olmaktan mutlu olduğum dört rubaiden biri şöyle:

San’atta ferid-i asr olan bir kişi var

Gitmiş ünü İran ile Turan’a kadar

Tebcil Edelim Emin Barın’dır namı

Her yaptığı şah eser olan san’atkaryüzüne



