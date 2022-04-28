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Hayat Ev Hanımları Platformundan İstanbulun üç ilçesinde iftar programı
AKTÜEL

Ev Hanımları Platformu'ndan İstanbul'un üç ilçesinde iftar programı

Hayırsever hanımlardan oluşan platform üyelerince İstanbul'un 3 ilçesinde iftar programı düzenlendi. Fatih, Güngören ve Avcılar'da düzenlenen bin kişilik iftar programına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin eşi Özlem Nebati’de katıldı.

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Haber Merkezi AA
Ev Hanımları Platformundan İstanbulun üç ilçesinde iftar programı
Ev Hanımları Platformu, İstanbul'un 3 ilçesinde iftar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin eşi Özlem Nebati'nin de aralarında bulunduğu Ev Hanımları Platformu üyeleri Fatih, Güngören ve Avcılar'da 1000 kişilik iftar programı organize etti.

Geleneksel olarak düzenlenen iftar programının Fatih'teki adresi Mihrimah Sultan Camisi oldu.

Özlem Nebati, caminin avlusunda düzenlenen programda, bir araya geldiği davetlilerle iftar açtı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

  • Ev Hanımları Platformu, iftar programlarının yanı sıra ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek yardımda bulunuyor.

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